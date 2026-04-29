La guerra en el Golfo llegó a dos meses sin un acuerdo de paz

Israel bombardeó una aldea del sur del Líbano en medio de la guerra en el Golfo. ( ATEF SAFADI / EFE )

Este martes se cumplieron dos meses desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y aún no se vislumbra un alto al fuego, pese a las múltiples conversaciones de paz entre los países involucrados.

La guerra comenzó la mañana del sábado 28 de febrero, cuando los equipos de inteligencia de Estados Unidos se enteraron de que el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, estaría en un complejo en el centro de Teherán, y los aliados aprovecharon la oportunidad para atacar.

El ataque, en el que murieron Jameneí, parte de su familia y altos mandos militares iraníes, desató una guerra que ha dejado unos 3,375 muertos en Irán y 2,521 en Líbano. Otras 23 personas han fallecido en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo.

En represalia, Irán cerró el estrecho de Ormuz, el canal por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial. Esto ha provocado un aumento en los precios del crudo a nivel global.

A mediados de abril, Irán y Estados Unidos iniciaron un diálogo en Pakistán; sin embargo, hasta la fecha no se han registrado avances en las negociaciones.

El panorama sigue dominado por la incertidumbre. La comunidad internacional se mantiene en alerta, consciente de que cualquier escalada tiene implicaciones globales.

Buques varados

Ayer, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que debido a su bloqueo naval impuesto sobre Irán unos 20 barcos se encuentran varados en el puerto de Chah Bahar, el único con acceso directo al océano Índico, siendo una pieza clave del comercio con países del sur y centro de Asia.

"Antes del bloqueo estadounidense a Irán, el puerto de Chah Bahar tenía un promedio de cinco barcos anclados diariamente. Hoy más de veinte embarcaciones permanecen varadas", informó el Comando Central en su cuenta oficial de la red social X.

Además, EE. UU. interceptó en el mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país.

El presidente Donald Trump, informó ayer que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible". Trump también habría comunicado a su equipo que está insatisfecho con la nueva propuesta de Irán para avanzar las negociaciones estancadas y reabrir el estrecho de Ormuz sin incluir un diálogo nuclear inmediato, informaron este martes medios estadounidenses.

Entre los principales objetivos de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, Trump ha insistido en que quieren impedir que la República Islámica tenga acceso a un arma nuclear.

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