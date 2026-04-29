Líbano llama a Israel a "aplicar plenamente" el alto el fuego antes de negociar

Vehículos militares israelíes maniobran en el lado libanés de la frontera, vistos desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 29 de abril de 2026, en medio de un alto el fuego entre Israel y Líbano. (Líbano) EFE/EPA. ( EFE )

El presidente libanés, Joseph Aoun, instó este miércoles a Israel a respetar "plenamente" la tregua que entró en vigor el 17 de abril antes de entablar negociaciones directas, cuya fecha espera que fije Washington.

"Israel debe, en primer lugar, aplicar plenamente el alto el fuego antes de pasar a la fase de negociaciones", declaró el mandatario, según un comunicado de la presidencia.

"Los ataques israelíes no pueden continuar así", dijo.

"Ahora esperamos que Estados Unidos fije una fecha", añadió el presidente.

Por el momento se han celebrado dos rondas de conversaciones entre Israel y Líbano a nivel de embajadores en Washington para preparar estas negociaciones.

Impacto del conflicto en la alimentación de la población

Más de 1.2 millones de personas o alrededor de un cuarto de la población del Líbano se enfrentará en los próximos meses a niveles graves de inseguridad alimentaria, un fuerte incremento derivado del conflicto con Israel, informaron este miércoles el Gobierno libanés y agencias de la ONU.

Según un estudio del Ministerio de Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se espera que 1.24 millones de personas se enfrenten a inseguridad de nivel 3 o superior, calificada como 'crisis', entre abril y agosto de este año.

Este dato supone un aumento significativo frente al número de afectados en el último periodo, unos 874.000 o un 17 % de la población, y los autores del análisis atribuyen el aumento al "conflicto, desplazamiento y presiones económicas".

Desde el pasado 2 de marzo, el Líbano está sumido en una nueva guerra con Israel que deja más de 2,500 muertos y un millón de desplazados en el país, todavía golpeado por ataques diarios pese a la entrada en vigor de un alto el fuego hace ya casi dos semanas.

De acuerdo con un comunicado conjunto del ministerio libanés y ambas agencias de la ONU, los distritos más afectados por la crisis son los meridionales Bint Jbeil, Marjayoun, Tiro y Nabatieh, especialmente golpeados por el estallido de violencia.

Además, de entre los más de 1.2 millones de personas que se enfrentarán a niveles 3 o superiores de inseguridad alimentaria en el país, la gran mayoría o unos 725,000 serán libaneses, mientras que los restantes serán refugiados sirios o palestinos, dos poblaciones muy vulnerables.

"Los progresos obtenidos con tanto esfuerzo han sido revertidos rápidamente. Familias que solamente lograban salir adelante están siendo ahora empujadas de nuevo hacia una crisis a medida que el conflicto, el desplazamiento y los crecientes costos colisionan, haciendo la comida cada vez más inaccesible", alertó la directora del Programa Mundial de Alimentos en el Líbano, Allison Oman Lawi.

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