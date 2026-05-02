Agreden a monja francesa en Jerusalén: detienen al atacante y Francia exige sanción ejemplar

Imagen tomada de un video que muestra el momento en el que un hombre agrede a una monja francesa en Jerusalén. ( FUENTE EXTERNA )

Una monja francesa fue agredida el martes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde un hombre la empujó por la espalda, la tiró al suelo y luego la pateó, causándole heridas en la cabeza que requirieron atención hospitalaria.

El presunto agresor, de 36 años, fue detenido esa misma noche y permanece bajo arresto acusado de agresión racista.

El Gobierno francés pidió este sábado "una sanción ejemplar" contra el ciudadano judío israelí.

"La sanción debe ser ejemplar para que cesen los actos anticristianos que se multiplican en Tierra Santa y que Francia, apegada a su misión histórica de protección de las comunidades y lugares santos católicos, no puede tolerar bajo ninguna circunstancia", dijo en un mensaje en X el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"Tras la impactante agresión sufrida por nuestra compatriota religiosa en Jerusalén, le he expresado mi profunda conmoción, mi apoyo y mis deseos de una pronta recuperación", agregó Barrot.

La agresión

La agresión se produjo cerca del Cenáculo de la Ciudad Vieja de Jerusalén en la tarde del martes.

En un video de una cámara de seguridad verificado a EFE por un portavoz de la Policía israelí, se ve cómo la monja camina por una calle cuando el hombre, ataviado al modo habitual de los judíos conservadores y de muchos colonos, se le acerca corriendo por la espalda y le pega un empujón que la hace caer al suelo y golpearse con fuerza la cabeza.

El hombre hace entonces ademán de marcharse dejando a la monja en el suelo, pero segundos después se da la vuelta y vuelve hacia ella para propinarle una patada, tras lo que un grupo de varones se acercan para pararle.

Según fuentes cercanas a la religiosa consultadas por EFE, la mujer, que reside en Jerusalén, presentó heridas en la cabeza y tuvo que acudir a un hospital para ser atendida de ellas.

La Policía israelí informó en un comunicado el miércoles de la agresión, afirmando que el presunto atacante había sido detenido el martes por la noche acusado de un delito de "agresión racista".

El miércoles compareció ante un juzgado de Jerusalén, que dictó una prórroga de su detención y aún sigue arrestado, informó un portavoz policial a EFE.

"Nos tomamos los incidentes perturbadores de este tipo con la máxima seriedad y tolerancia cero", añadió el portavoz.

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró en otro mensaje que se tomaba "con la máxima seriedad " el ataque y destacó la determinación de Israel de llevar al culpable ante la justicia.

El número de incidentes de acoso contra la población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado el pasado mes por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % acoso en internet.

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