El Líbano sigue en crisis pese a alto el fuego

Los ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano dejaron al menos 17 muertos el 30 de abril de 2026, anunció el Ministerio de Salud, pese al alto el fuego vigente desde el 17 de abril. ( AFP/KAWNAT HAJU )

Casi dos semanas después del alto el fuego anunciado por la Administración Trump, el Líbano sigue en una situación crítica. Los bombardeos israelíes dejaron otras 17 víctimas mortales el jueves 30 de abril, mientras el país vecino sigue creando una zona de amortiguación inhabitable en el sur, con el argumento de proteger su territorio de los ataques de Hezbolá, la milicia libanesa chiita.

"Las violaciones israelíes persisten en el sur a pesar del alto el fuego, así como la demolición y el arrasamiento de casas y lugares de culto, mientras que el número de víctimas aumenta día a día", denunció el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado.

Desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes en el Líbano contra Hezbolá han causado 2,500 muertos y alrededor de 1.2 millones de desplazados, según un balance oficial.

"Estos libaneses desplazados se encuentran en la calle o, en el mejor de los casos, alojados con familiares. El Gobierno también ha abierto escuelas para acogerlos. Se trata de personas que ya no tienen hogar o que no pueden acceder a él. Necesitan de todo: ropa, comida, atención sanitaria...", explicó en France 24 Sami Fakhouri, portavoz de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Al ser consultado sobre la muerte de tres socorristas libaneses el miércoles 29 de abril en un ataque israelí, indicó: "es muy complicado trabajar para los humanitarios; es el caso en todos los países en crisis, pero especialmente en el Líbano, donde dos voluntarios de la Cruz Roja han perdido la vida mientras realizaban su labor, además de varios heridos".

Crisis alimentaria

Según un estudio publicado esta semana por organismos de la Organización de las Naciones unidas (ONU) y el Ministerio de Agricultura libanés, más de un millón de personas en el país enfrentan una grave inseguridad alimentaria.

"Este deterioro se debe al conflicto, al desplazamiento de personas y a las presiones económicas", añade el informe, que advierte que la situación podría agravarse.

Muchos han tenido que sustituir la carne por pasta y patatas. "Todo se ha encarecido demasiado [...]. Se han abandonado algunas tierras de cultivo y las cadenas de suministro se han visto alteradas", explicó el corresponsal de France 24 Serge Berberi, quien recoge testimonios de ciudadanos.

"Una madre de familia me confesó que 100 dólares ya no bastan para llenar un carrito de la compra. A pesar de la tregua, la crisis humanitaria sigue instalada en la vida cotidiana".

Préstamos

El Líbano, ya afectado por el conflicto de 2024 y sumido en una crisis económica, enfrenta una compleja situación financiera, con ingresos en descenso y necesidades en aumento. Según Bloomberg, las autoridades han solicitado un préstamo de emergencia de entre 800 millones y 1,000 millones de dólares para asistir a los más afectados.

Por el momento, pese a las solicitudes a instituciones financieras internacionales y países aliados, los recursos disponibles siguen siendo insuficientes. Como señala RFI, la ayuda internacional está muy por debajo de los 720 millones de dólares obtenidos durante el conflicto anterior con Israel.

Para atender las necesidades más urgentes, las autoridades evalúan revisar sus prioridades presupuestarias. Los préstamos destinados a infraestructura podrían reorientarse, mientras el Gobierno ha frenado el aumento salarial en el sector público.

En el terreno, las expectativas de una paz duradera siguen siendo limitadas. El 30 de abril, Donald Trump anunció negociaciones directas entre el Líbano e Israel "en un plazo de dos semanas", tras reuniones preparatorias en Washington entre representantes de ambos países.

"El Líbano se encuentra en un punto de inflexión. Su pueblo tiene la oportunidad histórica de retomar las riendas de su país y forjar su futuro como una nación verdaderamente soberana e independiente", señaló la embajada estadounidense en Beirut en X, al instar a un encuentro directo entre Aoun y Netanyahu.

Medidas políticas

En este contexto, el Gobierno libanés ha establecido condiciones para conversaciones, entre ellas el cese de los ataques israelíes, la retirada de las fuerzas de todos los territorios ocupados y el abandono de la denominada "zona de amortiguación" en el sur.

En el plano político, también se evidencia una división entre el presidente libanés, que favorece las negociaciones, y Hezbolá, que se opone y apuesta por continuar los ataques contra Israel, lo que complica una solución duradera.

"Este país, en estos momentos, se encuentra al borde de la guerra civil. La cuestión es: ¿cómo se puede apoyar a las autoridades libanesas para que se respete la paz y para que los libaneses puedan vivir en paz?", declaró la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin.

"El problema es que hasta ahora no hemos logrado construir un Estado sólido ni aislar al Líbano de los conflictos regionales", afirmó Karim-Émile Bitar, profesor de Sciences Po y de la Universidad Saint-Joseph de Beirut.

"Hay tal nivel de violencia a escala internacional que podríamos vernos arrastrados por este escenario. No minimicemos el riesgo, pero sigamos intentando restaurar un Estado imparcial y lo suficientemente fuerte como para resistir las agresiones", concluyó.