Segundo buque atacado en Ormuz en las últimas 24 horas, según agencia marítima británica

Este incidente se produjo a 78 millas náuticas (unos 144 kilómetros) al norte de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (Ukmto, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este lunes de un nuevo ataque contra un buque cisterna en aguas del estrecho de Ormuz, el segundo incidente en menos de 24 horas.

El petrolero, de bandera no identificada, fue alcanzado a las 19.40 GMT del domingo "por un proyectil desconocido", sin dejar heridos entre la tripulación ni impacto ambiental.

Este incidente se produjo a 78 millas náuticas (unos 144 kilómetros) al norte de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, según la agencia británica, que pidió a los buques que transitan por la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa.

Horas antes, a las 11.30 GMT, la Ukmto reportó que varias embarcaciones pequeñas atacaron a un buque granelero que navegaba frente a las costas de la ciudad de Sirik, en el suroeste de Irán, para dirigirse hacia el norte del estrecho de Ormuz.

Tensión en el estrecho de Ormuz

Después de tres semanas del inicio del alto el fuego entre EE. UU. e Irán, las partes siguen manteniendo un bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo y gas por la que, en tiempos de paz, circula alrededor de un 20 % de las energías fósiles mundiales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que las negociaciones con Irán van "muy bien", horas después de que asegurara que pronto revisaría el plan de paz enviado por Teherán.

Operativo militar en la región

En paralelo a las negociaciones, el republicano anunció el 'Proyecto Libertad', un masivo operativo de más de cien aeronaves, buques y drones en el que participarán 15,000 militares para liberar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz.

La Ukmto ha recibido desde el 28 de febrero, cuando inició la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, 46 informes de incidentes que afectan a buques que operan en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, de los que una veintena han sido vinculados con "actividades sospechosas" como haber escuchado o visto un proyectil.

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