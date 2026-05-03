Irán quiere convertir una universidad bombardeada en museo de la guerra

Globos con los colores de la bandera kuwaití decoran la entrada de la escuela secundaria Fajr al-Sabah, mientras los estudiantes llegan para asistir a clases presenciales, en la ciudad de Kuwait el 3 de mayo de 2026. ( AFP )

Irán quiere convertir una universidad bombardeada en el centro del país en "un museo de la guerra" que muestre el impacto de los ataques israelíes y estadounidenses en su territorio.

"El lugar devastado se preservará como un museo de la guerra dentro de la universidad, para dar testimonio de la opresión sufrida por el país a lo largo de la historia", declaró el sábado Zafarolá Kalantari, rector de la Universidad de Tecnología de Isfahán (centro).

Se han asignado otros terrenos para la "construcción de un nuevo edificio" para la universidad, dijo, citado por la agencia de noticias oficial IRNA.

Alto el fuego y negociaciones estancadas

Según el rector, las primeras estimaciones de los daños causados a los edificios y equipos de la universidad ascienden a unos 9.5 millones de euros (11.1 millones de dólares).

La universidad de Isfahán fue alcanzada por los bombardeos estadounidenseisraelíes en marzo, poco después del estallido de la guerra el 28 de febrero.

Las autoridades iraníes aseguran que los ataques han afectado a más de 30 universidades en el país, así como a zonas residenciales e infraestructuras civiles.

Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril. Desde entonces las negociaciones entre Irán y Estados Unidos están estancadas.

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