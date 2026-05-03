Ya son 2,679 muertos y 8,229 heridos por ataques israelíes en Líbano desde hace dos meses

Soldados israelíes operan en el lado libanés de la frontera, tal como se observa desde la Alta Galilea. ( EFE )

La cifra de muertos por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo contra el Líbano hasta este domingo aumentó a 2,679, tras contabilizar los 20 fallecidos registrados ayer, y la de heridos ascendió a 8,229.

Así lo anunció el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, en un escueto comunicado, según reprodujo la Agencia Oficial de Noticias libanesa (ANN), en la que añadió que 1.605 de los fallecimientos, es decir el 15 % del total, son mujeres.

También en la infografia que acompaña al comunicado se apunta que 103 profesionales sanitarios han perecido durante esta ofensiva israelí.

Pese al alto el fuego en vigor, Israel ha intensificado este fin de semana sus acciones contra el sur del Líbano, que además de causar víctimas, ha provocado la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

Entretanto, el grupo chií libanés Hizbulá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos.

Israel intensificó el sábado los ataques

Israel intensificó sus ataques en el Líbano con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en diversas localidades del sur del país que causaron decenas de muertos, pese al alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril.

El Ejército israelí ha lanzado fuertes ataques especialmente en los distritos de Nabatieh, Tiro, Jezzine, Sidón y Bint Jbeil, matando a más de una veintena de personas e hiriendo a decenas más.

Esta mañana emitió órdenes de desplazamiento para nueve localidades más, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

La advertencia "urgente" fue lanzada a los residentes de las localidades de Qaqaiyat al Jisr, Aadchit, Jibchit, Aba, Kfar Joz, Harouf, Douair, Deir el Zahrani y Habush, situadas en el distrito de Nabatiyeh, ordenándoles evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse a una distancia mínima de 1,000 metros.

Los ataques más letales afectaron a Nabatieh, con al menos ocho muertos y 21 heridos en Habush; en Choukin murieron al menos dos personas y varias resultaron heridas; y un dron impactó en un vehículo en la carretera Kfardjal-Nabatieh, causando la muerte de dos personas.

En Ain Baal (Tiro) se confirmó una víctima mortal y siete heridos, mientras que en Zrariyeh (Sidón) murieron cuatro personas más, según la agencia libanesa.