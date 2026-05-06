Jefe del Ejército israelí dice que están listos para volver a atacar "objetivos" en Irán

El Jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, dijo que el Ejército está preparado para volver a atacar Irán si fuera necesario. ( FUENTE EXTERNA )

El Jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, dijo este miércoles desde territorio libanés ocupado que el Ejército está preparado para volver a atacar Irán si fuera necesario.

"En Irán tenemos preparada una serie adicional de objetivos listos para ser atacados. Estamos en máxima alerta para volver a una campaña potente y amplia que nos permita consolidar nuestros logros y debilitar aún más al régimen iraní", arengó Eyal Zamir a las tropas israelíes desplegadas cerca de Jiam, pueblo del sur del Líbano que sigue ocupado desde principios de marzo pese al alto el fuego del pasado 16 de abril.

Sin embargo, añadió que "la cooperación y la coordinación con el Ejército de Estados Unidos continúan", y que seguimos vigilando la situación.

Nueva orden de evacuación

Este mismo miércoles el Ejército israelí emitió una nueva orden de evacuación para doce localidades diferentes del sur del Líbano al norte del río Litani, fuera de la franja fronteriza donde se venían concentrando sus acciones.

Pese al cese de hostilidades, que fue acordado por el Líbano e Israel sin participación del grupo chií Hizbulá, el Ejército israelí ha continuado atacando el territorio libanés de forma diaria y demoliendo viviendas en los pueblos que mantiene ocupados en el sur del Líbano.

Está previsto que la tregua se prolongue al menos hasta mediados de este mes, aunque las negociaciones para que esto suceda todavía no han arrancado y Beirut se niega a celebrar un encuentro entre líderes de los dos países mientras continúe el actual 'statu quo' de ofensiva terrestre.