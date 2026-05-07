Unos 1,500 buques y 20,000 tripulantes están atrapados en el Golfo Pérsico, afirma la OMI

A photo illustration taken in Nicosia on May 4, 2026, shows a person in front of a large screen displaying vessel movements in the Strait of Hormuz on a ship-tracking website. ( AFP )

Unos 20,000 tripulantes y 1,500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por la crisis en Oriente Medio, que ha puesto en "circunstancias difíciles" al sector marítimo, afirmó este jueves el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Dominguez.

"En este momento tenemos aproximadamente 20,000 tripulantes y unos 1,500 buques atrapados en el Golfo Pérsico. Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países del mundo. Sin embargo, se ven atrapados por situaciones geopolíticas que son externas a ellos", lamentó Domínguez.

La industria marítima, "que provee más del 80 % de todos los productos" que se consumen diariamente en el mundo, "atraviesa circunstancias difíciles", agregó Domínguez durante el discurso inaugural de la Convención Marítima de las Américas, que reúne a navieras y operadores de 40 países en la capital panameña.

Trump habría suspendido escolta de buques en Ormuz por presión de Arabia Saudí, según NBC.

Donald Trump anunció la suspensión de "Proyecto Libertad"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habría suspendido el operativo militar 'Proyecto Libertad' para asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, debido a que Arabia Saudí suspendiera la capacidad de las fuerzas armadas norteamericanas para utilizar sus bases y espacio aéreo, debido a molestias del reino, de acuerdo con la cadena NBC.

La decisión de Trump de suspender el plan para escoltar buques, apenas tres días después de haber lanzando el proyecto, se debe a que Rihad habría recibido con "enfado" la decisión del republicano, de acuerdo con dos funcionarios citados bajo anonimato por el medio estadounidense.

El republicano habría sostenido una llamada telefónica con el príncipe Mohamed bin Salamán bin Abdulaziz Al Saúd, pero al no encontrar respuesta positiva decidió suspender el plan con el que por el momento solo había logrado escoltar a una cantidad reducida de embarcaciones mercantes a través del estrecho.

Pakistán habría pedido la suspensión

Otros aliados de Estados Unidos en el Golfo no habrían sido informados hasta después de que iniciara el operativo el domingo por la tarde, como fue el caso de Catar, de acuerdo con NBC.

Trump aseguró que la suspensión del plan se debía a una petición de Pakistán para lograr encaminar una supuesta propuesta de paz de Teherán para conseguir un alto a la guerra.

El miércoles, Trump en el Despacho Oval dijo que hay "muy buenas" conversaciones con Irán y dijo que es posible alcanzar un acuerdo pronto.

Las palabras de Trump coinciden con reportes publicados ayer por el portal Axios, que asegura que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos claves de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear del país persa.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Ambas partes se encuentran en un alto el fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.