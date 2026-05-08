Suben a 2,759 los muertos y a 8,512 los heridos desde el inicio del conflicto en el Líbano

Tropas israelíes realizan maniobras en el lado libanés de la frontera, vistas desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, en medio de un alto el fuego entre Israel y el Líbano. ( EFE/EPA/ATEF SAFADI )

El balance de víctimas por los ataques israelíes contra el Líbano sigue en aumento pese al alto el fuego en vigor y asciende ya a al menos 2,759 muertos y 8,512 heridos desde el inicio del conflicto a comienzos de marzo, informó este viernes el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

"El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 8 de mayo es el siguiente: 2,759 muertos y 8,512 heridos", indicó el departamento, parte del Ministerio de Salud Pública del Líbano, en un escueto comunicado.

Cese de hostilidades

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región.

Esta semana, bombardearon también, por primera vez en tres semanas de tregua, los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye.

Este viernes, el Centro de Operaciones de Emergencia informó de un ataque en Toura (sur) con cuatro muertos y ocho heridos, y la Agencia Nacional de Noticias de otro en Sultaniyeh (sur) con cuatro fallecidos más.

Según el medio estatal, también se registraron otros bombardeos y ataques de artillería en un gran número de localidades meridionales.

Está previsto que el Líbano e Israel celebren la próxima semana en Washington una tercera ronda de diálogo directo, en la que Beirut buscará afianzar y extender la duración de la tregua en vigor, actualmente aprobada solo hasta mediados de mayo.