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Irán asegura que su propuesta de paz no es "excesiva" tras el rechazo de Trump

La propuesta de paz iraní incluye el reconocimiento de la soberanía sobre el estrecho de Ormuz y la garantía de navegación segura

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    Irán asegura que su propuesta de paz no es "excesiva" tras el rechazo de Trump
    Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán frente a un mural antiestadounidense en Teherán este 11 de mayo. (EFE)

    El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que la propuesta de paz iraní no es "desmesurada" después de que fuese rechazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    "La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada", dijo Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán, en la que consideró las demandas iraníes como "razonables y responsables".

    Según el diplomático, la propuesta iraní busca defender los derechos de Irán y se preguntó si es excesivo que reclame la liberación de los activos iraníes bloqueados en el extranjero o el fin de la guerra en Líbano.

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    También aseguró que con su propuesta, en la que según medios iraníes quiere mantener el control del estrecho de Ormuz, Teherán solo busca solo garantizar una navegación segura en el estratégico paso.

    "Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales", dijo.

    • Las palabras de Bagaei se producen después de que Trump tildara la respuesta iraní a su propuesta para poner fin a la guerra como "inaceptable".
    "Acabo de leer la respuesta de los llamados ´representantes´ de Irán. No me gusta, ¡Totalmente inaceptable!."Donald Trump.Presidente de Estados Unidos.

    Las condiciones iraníes para el fin de la guerra incluyen que Estados Unidos pague reparaciones por el conflicto, reconozca la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos del país persa bloqueados en terceros países.

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