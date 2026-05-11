La UE acuerda imponer nuevas sanciones a los colonos israelíes violentos

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, habla con los medios de comunicación a su llegada a una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) en Bruselas, Bélgica. ( EFE/EPA/OLIVIER HOSLET )

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea alcanzaron este lunes un acuerdo para imponer nuevas sanciones a los colonos israelíes violentos.

"Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar luz verde a las sanciones contra los colonos israelíes por la violencia contra los palestinos", anunció la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, a través de una red social.

La jefa de la diplomacia europea había recordado antes del inicio de la reunión de ministros que la propuesta para sancionar a más colonos violentos "lleva bastante tiempo sobre la mesa" -el anterior Gobierno húngaro de Viktor Orbán lo vetaba- y confiado en que en esta ocasión se pudiera "avanzar de verdad".

Además, los ministros europeos acordaron este lunes nuevas sanciones contra "figuras destacadas de Hamás", dijo Kallas.

"Ya era hora de pasar del estancamiento a la acción", opinó la política estonia, que añadió que "el extremismo y la violencia tienen consecuencias".

Fuentes diplomáticas señalaron, por su parte, que lo acordado hoy "es una señal y un paso importante para recordar que defendemos firmemente el respeto al derecho internacional y que, desde la perspectiva de la UE, no puede haber doble rasero".

Las mismas fuentes indicaron que, en paralelo a las sanciones, se está avanzando en "el trabajo sobre medidas comerciales para los productos procedentes de los asentamientos ilegales".

Existen otras propuestas de los Estados miembros, como la posibilidad aludida por Francia y Suecia de imponer aranceles a los productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania.

La mayoría necesaria

Kallas indicó este lunes que no existe en el Consejo por el momento la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante esa medida, que además necesitaría una propuesta concreta por parte de la Comisión Europea (en la que recae la política comercial de la Unión).

Otros países como Países Bajos piden la prohibición total del comercio con los asentamientos israelíes, según dijo a su llegada a la reunión su ministro de Exteriores, Tom Berendsen.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó este lunes a sus homólogos de la Unión Europea a votar sobre la posibilidad de suspender las ventajas comerciales a Israel recogidas en el acuerdo de asociación entre la UE y ese país, ante la situación de los derechos humanos en Palestina.

"Solicito que para la parte en la que se requiere simplemente mayoría cualificada, la parte comercial, pasemos a un voto y dejemos de decir que no hay la mayoría cualificada para ello", indicó Albares ante la prensa a su llegada al Consejo.