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Abás Araqchí
Abás Araqchí

Irán acusa a miembro con "relación especial" con Israel de bloquear acuerdo de los Brics

Las declaraciones de Araqchí se producen después de que la reunión ministerial del bloque concluyera sin una posición común sobre la guerra en Medio Oriente

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    Irán acusa a miembro con relación especial con Israel de bloquear acuerdo de los Brics
    El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ofrece una rueda de prensa tras asistir a la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los Brics, en la Embajada de la República Islámica de Irán en Nueva Delhi, India. (EFE/EPA/RAJAT GUPTA)

    El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó este viernes a un Estado miembro de los BRICS de bloquear una declaración conjunta sobre la guerra en Oriente Medio debido a su "relación especial" con Israel y Estados Unidos.

    "La declaración fue bloqueada por un Estado miembro que tiene una relación especial con Israel", afirmó Araqchí durante una comparecencia ante medios al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi.

    El canciller iraní evitó identificar directamente al país al que se refería, aunque aseguró que Teherán no lo consideró un objetivo durante las recientes hostilidades en la región.

    • "Ese país no ha sido nuestro objetivo durante la guerra, solo las bases estadounidenses en su territorio. La única razón por la que no hay una declaración es su apoyo a EE. UU. e Israel", sentenció el canciller.

    Las declaraciones de Araqchí se producen después de que la reunión ministerial del bloque concluyera sin una posición común sobre la guerra en Medio Oriente.

    Diferencias internas

    El documento final difundido por la presidencia india de los Brics reconoció explícitamente la existencia de diferencias internas entre los miembros respecto al conflicto regional.

    "Hubo opiniones diferentes entre algunos miembros con respecto a la situación en la región de Asia Occidental y Oriente Medio", señala la declaración de la presidencia india del bloque.

    El documento evitó una condena directa a Estados Unidos o Israel y se limitó a señalar que los miembros compartieron "una variedad de perspectivas" sobre el conflicto regional.

    La cita ministerial en Nueva Delhi reunió por primera vez desde el inicio de las hostilidades regionales a los ministros de Exteriores de Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, países enfrentados por la escalada militar iniciada en febrero.

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