Al menos cuatro muertos en un ataque israelí en Gaza para matar al presunto líder de Hamás

Al menos cuatro palestinos murieron en la ciudad de Gaza en dos ataques del Ejército israelí que buscan matar al presunto líder del brazo armado de Hamás en el enclave. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos cuatro palestinos murieron este viernes en la ciudad de Gaza en dos ataques del Ejército israelí contra un edificio y un vehículo, que según anunció el Ministerio de Defensa israelí buscan matar al presunto líder del brazo armado de Hamás en el enclave.

A pesar del alto el fuego vigente en Gaza, cuatro muertos llegaron a hospitales de la capital gazatí, según fuentes sanitarias, mientras que la Media Luna Roja Palestina transfirió a al menos 20 heridos al hospital de campo Al Saraya por un ataque contra un apartamento en la calle Al Moataz de la ciudad.

Edificio residencial

Según pudo escuchar EFE en la ciudad, unos cinco misiles impactaron contra el edificio residencial, en el que se desató un incendio intenso que los equipos de Defensa Civil del enclave aún tratan de apagar. Las fuerzas armadas también atacaron un vehículo en la calle Al Wahida de la capital.

El ataque se produjo por orden directa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el titular de Defensa, Israel Katz, informó la cartera de este último en el comunicado.

Al Haddad es el último alto rango de largo recorrido con vida del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam.

"Mantuvo a nuestros rehenes cautivos con crueldad extrema, lanzó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a implementar el acuerdo de alto el fuego liderado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, para desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza", continúa el comunicado de Defensa.

Según el diario The Times of Israel, Katz comunicó a la familia de la exrehén Liri Albag los ataques, ya que la joven (que regresó con vida a Israel) permaneció secuestrada en la capital gazatí cuando Al Haddad comandaba la brigada de ciudad de Gaza de Al Qassam.

Más de 850 personas han muerto en la Franja de Gaza por bombardeos y tiroteos israelíes desde que comenzó el alto el fuego en el enclave el 10 de octubre de 2025.