Israel mata a tres paramédicos y destruye un centro sanitario en el sur del Líbano

Esta misma semana, dos miembros de la Defensa Civil Libanesa murieron y una más resultó herida en un doble ataque israelí. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos tres paramédicos murieron este viernes en un ataque israelí contra las instalaciones de una organización de socorro en el sur del Líbano, donde otro bombardeo diferente destruyó además un centro médico e hirió a seis trabajadores sanitarios.

Por un lado, Israel atacó "de forma directa" un centro de la Autoridad Sanitaria Islámica dedicado a labores de defensa civil en la localidad de Harouf, lo que causó la muerte de tres de sus miembros y heridas graves a un cuarto, informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.

Según la nota, el ataque también provocó la destrucción "total" del inmueble.

Otra acción tuvo como objetivo un centro médico en la ciudad de Tiro, que también quedó "completamente" devastado, mientras que un hospital ubicado al lado de este registró daños materiales significativos, según otro comunicado del departamento gubernamental.

Reacciones oficiales y consecuencias humanitarias

Además, en esas instalaciones adyacentes, el Hospital Hiram, resultaron heridos seis trabajadores.

El ministerio denunció que el Estado judío continúa atacando objetivos del sector sanitario libanés "de forma sistemática" y denunció que el bombardeo contra el centro médico de Tiro supone una nueva "violación clara" de las Convenciones de Ginebra, para la protección de edificios médicos.

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en ataques israelíes contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias, acciones que han continuado pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

Esta misma semana, dos miembros de la Defensa Civil Libanesa murieron y una más resultó herida en un doble ataque israelí, que les alcanzó mientras trataban de rescatar a la víctima de un primer bombardeo en la ciudad de Nabatieh, también en el sur del país.