Estados Unidos exige a Irán la entrega de uranio altamente enriquecido para avanzar en negociaciones

Donald Trump endureció la presión sobre Irán al exigir la entrega de uranio enriquecido y nuevas limitaciones a su programa nuclear como parte de las negociaciones impulsadas por Washington. ( EFE )

Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra, como condiciones para avanzar en negociaciones de paz, según informó este domingo la agencia iraní Fars.

Según el medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Además, Fars reportó que Washington no pagará ningún tipo de indemnización o compensación a Irán por los daños de guerra ni desbloqueará siquiera el 25 % de los activos iraníes congelados en el extranjero, como exige Teherán.

Asimismo, indicó que EE.UU. condiciona el cese de la guerra en todos los frentes al desarrollo de las negociaciones con Irán.

Exigencias de Estados Unidos a Irán

La agencia aseguró que incluso si Teherán aceptara estas condiciones la amenaza de una nueva agresión por parte de Estados Unidos e Israel seguiría vigente.

El informe se publica un día después del viaje a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, con el supuesto objetivo de transmitir un mensaje de EE.UU. a Irán.

De acuerdo con Fars, Irán había condicionado previamente cualquier negociación sobre su programa nuclear al fin de la guerra en todos los frentes; el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra; la liberación de fondos iraníes bloqueados; compensaciones por daños de guerra; y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Reacciones de líderes políticos

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el lunes pasado esta propuesta de Teherán como "inaceptable" y un "pedazo de basura", y afirmó que la tregua entre las partes, vigente desde el 8 de abril, era "increíblemente frágil".

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el viernes al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi que pese al estancamiento de las negociaciones formales, ambos países aún intercambian mensajes, aunque "lentamente".