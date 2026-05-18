La ONU condena los ataques cruzados entre Israel y Hizbulá pese al alto el fuego

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de la Cumbre África Adelante en el Centro Internacional de Conferencias Kenyatta (KICC) en Nairobi, Kenia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este lunes los ataques cruzados entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá durante este fin de semana, a pesar de que el pasado viernes las autoridades de ambos países acordaron extender otros 45 días el acuerdo de alto el fuego.

"El secretario general insta a todas las partes a que respeten plenamente el alto el fuego, pongan fin a cualquier nuevo ataque y cumplan en todo momento con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario", declaró Farhan Haq, portavoz adjunto de Guterres, en rueda de prensa.

Según explicó el portavoz, "autoridades libanesas informaron de víctimas civiles en el Líbano", mientras que efectivos de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) observaron ataques cruzados durante el fin de semana.

Este sábado, explicó Haq, se registraron incidentes al norte del río Litani, adónde el Gobierno de Benjamín Netanyahu quiere desplazar su frontera con el Líbano.

FINUL registró 430 incidentes provenientes de posiciones del Ejército israelí y siete atribuidos a grupos armados no estatales libaneses, "presumiblemente Hizbulá".

El domingo, los miembros de la misión de la ONU informaron de 377 incidentes de fuego provenientes de posiciones de las fuerzas israelís y 15 desde las de grupos libaneses.

Los cascos azules también registraron este lunes ataques aéreos de las Fuerzas de Defensa de Israel en sus zonas de operación.

"Hasta las 16.00 hora del Líbano (13.00 GMT), los cascos azules de la FINUL reportaron un total de 251 incidentes de fuego provenientes de posiciones de las FDI y 19 trayectorias atribuidas a actores no estatales libaneses, presumiblemente Hizbulá", apuntó el portavoz.

Negociaciones de paz

Representantes de Israel y del Líbano acordaron el pasado viernes en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril y celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio.

Ese día, Guterres celebró el anunció y reafirmó "el apoyo de la ONU a todos los esfuerzos encaminados a poner fin a las hostilidades y aliviar el sufrimiento de las comunidades a ambos lados de la Línea Azul", la frontera de facto entre ambos países.