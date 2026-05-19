Irán detiene a 19 supuestos terroristas y colaboradores de EE. UU. en el sureste del país
El Ministerio de Inteligencia iraní indicó que los individuos detenidos pertenecían a cuatro células terroristas
El Ministerio de Inteligencia iraní anunció este martes la detención de 19 supuestos terroristas en el sureste del país que "actuaban bajo la dirección directa del enemigo estadounidense-sionista".
- En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, la cartera de seguridad indicó que los 19 individuos pertenecían a cuatro células terroristas en la conflictiva provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.
"Los militantes fueron arrestados antes de que llevasen a cabo ninguna acción", dijo el ministerio.
Las autoridades se incautaron además dos lanzacohetes, un rifle M4, cinco AK-47 y grandes cantidades de municiones.
Grupos extremistas
La provincia de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.
Desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, las autoridades iraníes han arrestado a 6,500 supuestos "espías" y "traidores a la patria", en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero.
Irán ha intensificado las ejecuciones de supuestos colaboradores con Israel y manifestantes con al menos 30 ahorcamientos.