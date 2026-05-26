Irán restaura parcialmente el acceso a internet global tras 88 días de corte

Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Irán restauró este martes el acceso parcial a internet global tras casi tres meses de un corte que comenzó cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra este país, el pasado 28 de febrero, informó la organización NetBlocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

"Las métricas en tiempo real indican que se ha restablecido parcialmente la conexión a internet en Irán en el día 88, tras 2093 horas de aislamiento casi total de las redes internacionales", indicó Netblocks en X.

El organismo recordó que se trata del "corte de Internet nacional más prolongado de la historia moderna".

La restauración de acceso parcial de las conexiones de internet se ha producido un día después de que así lo ordenase el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

El restablecimiento de internet internacional se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles del debate político iraní tras meses de restricciones, que afectaron especialmente a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

El ministro iraní de Comunicaciones, Sattar Hashemi, informó de que el corte de internet global le cuesta al país unos 30 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores, que dependen de la economía digital.

Negociaciones con EE. UU.

La restauración parcial se produce cuando Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo al respecto y reabrir el estrecho de Ormuz y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó hoy que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial, lo que llevará "unos días".