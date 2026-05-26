Israel afirma que atacó al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza

Una bolsa con un cadáver es retirada de los restos de un vehículo civil que fue alcanzado en un ataque aéreo israelí en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 26 de mayo de 2026. Según la Defensa Civil gazatí, dos personas murieron en el ataque y varias resultaron heridas. ( EFE )

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que sus tropas atacaron este martes noche en Gaza al Muhammad Odeh, considerado el nuevo líder del brazo militar del grupo islamista Hamás en la Franja palestina.

En un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, difundido por el gabinete de Netanyahu, se explica el objetivo del ataque, pero no se detalla dónde se llevó a cabo ni si Odeh resultó herido o muerto en él.

Fuentes médicas en la Franja de Gaza informaron a EFE de que las tropas israelíes lanzaron en la noche de este martes un ataque con tres misiles contra un edificio residencial del barrio Rimal de la ciudad de Gaza (norte), en el que murió una mujer y resultaron heridas siete personas, entre ellas dos niñas.

Los heridos fueron trasladados al hospital Shifa de la capital gazatí, según las mismas fuentes.

Poco después de este ataque, se registró otro ataque de un helicóptero israelí en el mismo barrio contra un vehículo.

En los cielos de la ciudad de Gaza se percibe un gran despliegue de helicópteros, drones de vigilancia y de combate, atestiguó EFE.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no respondió sobre si estos ataques fueron los que tenían como objetivo a Odeh, seleccionado según Israel para remplazar a Izz al Din al Hadad, el antiguo líder de las Brigadas al Qasam -brazo militar de Hamás- que fue asesinado por Israel el 15 de mayo en Gaza.

Según el comunicado de Netanyahu, Odeh era el "jefe de inteligencia de Hamás" durante la masacre del 7 de octubre en territorio israelí, "responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos ciudadanos israelíes y soldados".

Según el comunicado, Mohamed Odeh es uno de los autores intelectuales del ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel.

Odeh fue nombrado como jefe de las Brigadas Ezedin al Qasam después de que su predecesor, Ezedin Al Hadad, muriera en un bombardeo este mes.

La ofensiva continúa

El Ejército de Israel confirmó el sábado 16 de mayo la muerte del alto cargo del brazo armado de Hamás en Gaza Izz al Din Al Haddad en sus ataques contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche, según un comunicado castrense.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado", recoge el texto.

Israel le atribuye el liderazgo actual de la rama militar de Hamás, las Brigadas Al Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025.

"Haddad asumió el cargo tras la eliminación de Mohammed Sinwar, y durante el periodo reciente trabajó para reconstruir las habilidades de la rama militar de la orgainzación terrorista y planear numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y las tropas de las FDI", continúa el comunicado.

Israel también le acusa de mantener rehenes en cautividad bajo su mando en la capital gazatí. En la noche del viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó de los ataques contra él a la familia de la exrehén Liri Albag (que salió de Gaza con vida), quien permaneció cautiva cuando Al Haddad lideraba a la milicia en la ciudad de Gaza.

Izz al Din Al Haddad era uno de los últimos altos rangos de largo recorrido en Hamás en la Franja de Gaza.