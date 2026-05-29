Israel mata a cuatro gazatíes, entre ellos tres policías, en nuevos bombardeos

Miembros de Hezbolá inspeccionan un apartamento dañado en un ataque aéreo israelí en Choueifat, al sur de Beirut, Líbano, el 28 de mayo de 2026. ( EFE )

El Ejército israelí mató este viernes a cuatro gazatíes, entre ellos tres agentes de Policía, en nuevos bombardeos contra la norteña ciudad de Gaza y la zona sureña de Jan Yunis, según informaron los rescatistas de la Defensa Civil en un comunicado.

En el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza, un palestino murió y varios resultaron heridos en un ataque con drones israelíes contra un grupo de personas.

Además, aviones de guerra también bombardearon una vivienda del campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, y otra casa al norte de Deir al Balah (centro) tras haber emitido una advertencia previa, detalló esta misma fuente.

Ataque en puesto de control policial

En Jan Yunis, tres policías murieron en un ataque israelí contra un puesto de control policial cerca del matadero en Al Mawasi, al sur de la Franja de Gaza.

Tras estos bombardeos, al menos 926 palestinos han muerto y más de 2,700 han resultado heridos en estos siete meses y medio desde la rúbrica del actual alto el fuego, según datos del Ministerio de Sanidad.

En total, más de 72,800 gazatíes han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos unos 20,000 menores y niños, mientras que la mayoría de los gazatíes se han visto forzosamente desplazados ante la masiva destrucción de sus casas, carreteras, tierras de cultivo y edificios.