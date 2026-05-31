Macron dice que "nada justifica" la escalada en Líbano y urge a pacto entre EE.UU. e Irán
Los enfrentamientos entre Israel y el movimiento chií Hizbulá continúan de forma casi diaria pese a la tregua teóricamente vigente desde el 17 de abril
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este domingo de que "nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano" y consideró "fundamental que se alcance rápidamente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán".
"Nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano. Francia mantendrá su apoyo a las autoridades libanesas en sus esfuerzos por restablecer la soberanía del Estado y la integridad territorial del país", dijo Macron en un mensaje en X.
Lo hizo tras hablar por teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán; el sultán de Omán, Haitham bin Tariq; el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.
Estas declaraciones se producen después de que Israel informara de una nueva extensión de su ofensiva terrestre en el Líbano.
Los enfrentamientos entre Israel y el movimiento chií Hizbulá continúan de forma casi diaria pese a la tregua teóricamente vigente desde el 17 de abril.
Las hostilidades se intensificaron a comienzos de marzo, en un contexto de creciente tensión regional vinculada al conflicto entre Israel e Irán.
Respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán, Macron consideró "fundamental que se alcance rápidamente un acuerdo" e insistió en que "esta oportunidad debe aprovecharse ahora".
"La prioridad absoluta debe ser la conclusión de un alto el fuego y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, sin condición alguna y de conformidad con el derecho internacional", sostuvo.
El presidente francés juzgó que, posteriormente, las conversaciones deberán continuar para "lograr un acuerdo integral y robusto sobre el resto de las cuestiones, en particular sobre el programa nuclear y balístico, y la estabilidad regional".
Sobre el bloqueo en el estrecho de Ormuz, Macron dijo que "Francia está dispuesta a asumir la parte que le corresponde, ayudando a la reanudación del tráfico marítimo mediante la misión multinacional independiente puesta en marcha junto al Reino Unido".