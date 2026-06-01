Irán acusa a EE. UU. de violar el alto el fuego con ataques en Líbano y el bloqueo de puertos

Ciudadanos portan banderas nacionales durante una concentración en apoyo al gobierno iraní y en contra de Estados Unidos e Israel en una manifestación en Teherán el viernes 29 de mayo de 2026. ( EFE )

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este lunes que Estados Unidos está incumpliendo el alto el fuego con el bloqueo naval que mantiene sobre los buques del país persa y al tolerar los ataques israelíes contra el Líbano.

"El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida son una clara prueba del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos", dijo en X el ex general de la Guardia Revolucionaria.

Qalibaf, quien está al frente del equipo iraní que negocia Estados Unidos, advirtió que el país norteamericano pagará por lo que Teherán considera el incumplimiento del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

"Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura", aseguró.

Estados Unidos mantiene un cerco a los buques y puertos iraníes como represalia por el bloqueo de la República Islámica del estrecho de Ormuz, vía vital para la economía mundial.

Situación actual de las negociaciones y enfrentamientos militares

El alto el fuego establecido el 8 de abril entre los dos rivales incluía el cese de las hostilidades de Israel en el Líbano, pero el Estado judío ha continuado atacando al país árabe y este mismo lunes el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.