El Ejército israelí mata a un bebé y causa heridas a sus padres en el sur de Cisjordania

El Ejército israelí mató este viernes noche a un bebé de siete meses e hirió a sus padres tras abrir fuego contra el coche en el que viajaban cerca de Hebrón, en Cisjordania ocupada, un ataque perpetrado, según reconocieron las propias fuerzas armadas de Israel, contra civiles palestinos que no representaban una amenaza.

Según informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado, los tres estaban circulando en su vehículo en la zona de Tel Rumeida cuando fuerzas israelíes abrieron fuego contra él, hiriendo de gravedad al bebé, Sam Fahd Abu Haikal, que falleció. Sus padres, añade Sanidad, sufrieron heridas moderadas.

La agencia oficial palestina, Wafa, indica que el padre herido, Fahd Abdul Aziz Abu Haikal, es profesor de la Universidad de Belén, localidad en la que vive con su familia.

Los tres, añade, se disponían a visitar a la abuela del bebé en un barrio de Hebrón cuando recibieron los disparos israelíes, que hirieron a la madre en la mandíbula con la misma bala que alcanzó a su hijo y al padre en la mano.

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Reacciones y acciones del Ejército israelí

El Ejército israelí informó del ataque, afirmando que sus soldados se encontraban en una "operación" en Hebrón cuando "detectaron un vehículo que aceleraba hacia ellos", ante lo que un soldado respondió disparando contra el coche.

"Una investigación preliminar determinó que los heridos eran civiles ajenos al incidente. El suceso está bajo investigación y las conclusiones se presentarán a las autoridades competentes para su revisión", dice en un comunicado, en el que "expresa su profundo pesar por cualquier daño causado".

En lo que va de 2026 y hasta el 22 de abril, al menos 27 palestinos han muerto en Cisjordania ocupada por fuego israelí, incluidos 6 menores, según datos de la ONG israelí B'Tselem.