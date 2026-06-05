Irán lanza ataques hacia bases de EE.UU. en Kuwait y Baréin

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @INDOPACOM del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos que muestra el momento de la interdicción marítima y abordaje a un buque cisterna ubicado en el océano Índico. ( EFE )

Irán lanzó la madrugada de este sábado varios ataques contra bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, que el ejército norteamericano aseguró haber interceptado.

"Atacamos las bases de EE.UU. en la región con misiles lanzados en respuesta al ataque estadounidense contra las islas de Sirik y Qeshm", publicó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

Previamente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que sus fuerzas atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm, después de que Irán lanzara drones en el estrecho de Ormuz.

Según el cuerpo de élite iraní, los ataques en el estrecho buscaban impedir el paso de cuatro petroleros que intentaban cruzar este punto sin permiso de Teherán.

El Ministerio del Interior de Baréin reportó haber activado las alarmas antiaéreas, al igual que la agencia kuwaití Kuna.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus ataques dañaron la sede de la Quinta Flota de EE.UU., con base en Baréin, algo que CENTCOM desmintió después, además de informar que había interceptado todos los misiles.

"EE.UU. será responsable de las consecuencias del cierre completo del estrecho de Ormuz a las exportaciones de petróleo y gas si mantienen sus malas acciones", agregó el cuerpo de élite.

Los incidentes se producen en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, y después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

Pese a la serie de intercambios de ataques en la región en las últimas tres semanas, Washington insiste que el cese del fuego continúa vigente desde abril.

EEUU autoriza venta de armas antidrones a Kuwait por unos USD 2.000 millones

Estados Unidos anunció el viernes que autorizó la venta a su aliado Kuwait de sistemas de defensa antidrones por casi 2.000 millones de dólares, en un momento en que este país del Golfo sufre ataques aéreos en pleno conflicto con Irán.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que permitirá la compra de tecnología de defensa contra drones a la empresa armamentística Anduril, fundada por un simpatizante del presidente Donald Trump.

"Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado importante no perteneciente a la OTAN, que ha sido una fuerza clave para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Medio", indicó el comunicado.

Kuwait sufre numerosos ataques aéreos con drones y misiles, varios de ellos atribuidos a Irán. A principio de semana, un ataque con dron contra su aeropuerto internacional mató a una persona.

Teherán negó su implicación en el ataque y afirmó que se trató de "un error en los sistemas Patriot estadounidenses".

A primera hora del sábado, el ejército kuwaití informó que estaba respondiendo ataques "hostiles" con misiles y drones.

Cerca del aeropuerto de Kuwait y en Baréin se escucharon explosiones, según corresponsales de la AFP.

Los ataques se produjeron a pesar del alto el fuego del 8 de abril, que detuvo la guerra desatada por el bombardeo estadounidense-israelí del 28 de febrero contra Irán.