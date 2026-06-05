Israel ataca de nuevo el sur de Líbano tras el rechazo de Hezbolá a una tregua

El 5 de junio de 2026, varias personas inspeccionan las consecuencias de un ataque israelí que tuvo lugar el día anterior en la ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano. ( APF )

Israel lanzó nuevos ataques el viernes en el sur de Líbano y emitió órdenes de evacuación en varias localidades de la zona, después de que el grupo proiraní Hezbolá rechazara un alto el fuego.

Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra en Oriente Medio –desatada con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán del 28 de febrero– cuando Hezbolá atacó Israel en solidaridad por la muerte del líder supremo iraní.

Según el Ministerio de Salud de Líbano los ataques israelíes han matado a al menos 3,526 personas desde marzo. Del lado israelí, murieron 27 soldados y un contratista civil.

Este frente está entorpeciendo las negociaciones entre Washington y Teherán, que exige incluir un alto el fuego total en Líbano en un eventual acuerdo, y también generó tensiones entre Estados Unidos e Israel.

A principios de semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, reprochó a su aliado y primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de estar "completamente loco" al amenazar con bombardear Beirut y poner en peligro las negociaciones con Irán.

Finalmente, después de dos jornadas de diálogo en Washington, representantes israelíes y del gobierno libanés acordaron un alto el fuego.

Sin embargo, el movimiento proiraní Hezbolá, muy influyente en Líbano, rechazó el pacto y exigió un cese el fuego integral y la retirada total de Israel del sur de Líbano.

Desde el inicio de la guerra con Irán, Israel ha realizado su incursión más profunda en dos décadas en territorio libanés.

El portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtió el viernes a los residentes de varias localidades en el sur de Líbano, un bastión histórico de Hezbolá, que suele lanzar desde allí ataques al norte de Israel.

"¡Cualquiera que esté cerca de operativos de Hezbolá, sus instalaciones o sus armas, pone en peligro su vida!", publicó Adraee, en X.

NNA, la agencia oficial de noticias de Líbano, anunció un desplazamiento masivo de población en tres aldeas de las aldeas afectadas y un ataque contra una de ellas.

"Libertad para matar"

Durante la noche, los ataques israelíes mataron a siete personas en la ciudad libanesa de Tiro, según una fuente de la Defensa Civil libanesa que habló con la AFP. Cuatro personas murieron cerca del hospital Jabal Amel y otras tres en una zona residencial.

"Me encontraba en la habitación del hospital de mi madre cuando se produjo un fuerte impacto. Ya había escapado por milagro del primer ataque [el lunes] cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos", declaró a la AFP Marwan Ghorayeb, un jubilado de las fuerzas de seguridad.

"Mi casa en el pueblo fue destruida, mi casa en Tiro también; no nos queda más que la ropa que llevamos puesta", añadió.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó el jueves un alto el fuego anunciado por los enviados libaneses e israelíes en Washington, que implicaba que el grupo detuviera sus ataques contra Israel.

"El alto el fuego debe ser global (...) sin que el enemigo israelí tenga la libertad de matar", declaró Qasem, y urgió al gobierno libanés a poner fin a "la farsa y la humillación de las llamadas conversaciones directas" con Israel.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que el Ejército "continuará con sus operaciones de fuego y terrestres (...) mientras siga desmantelando la infraestructura terrorista".

También aseguró que las fuerzas israelíes tienen "libertad" para atacar Beirut, la capital libanesa, si Hezbolá ataca comunidades israelíes.

Por su parte la ONU duplicó el viernes su petición de ayuda humanitaria para Líbano hasta los 640 millones de dólares.

"Los desplazamientos repetidos, la capacidad de alojamiento insuficiente y las limitadas perspectivas de un retorno seguro agravan la vulnerabilidad", indicó la oficina humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) .