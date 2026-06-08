Se reanudan los vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán

El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, a pesar de su nombre, se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, mientras que el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní se destina para vuelos al extranjero. ( FUENTE EXTERNA )

Los vuelos en el aeropuerto Imán Jomeini de la capital de Irán fueron reanudados luego de haber sido suspendidos durante la madrugada del lunes debido a los bombardeos israelíes, informaron las agencias locales Mehr y Fars la madrugada del martes.

"Con el retorno a la normalidad de las condiciones de operación del sector aéreo nacional, se han reanudado todos los servicios operativos", indicó un portavoz de la terminal aérea, Javad Salehi Artimani, citado por estos medios.

Tensiones entre Irán e Israel

El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, a pesar de su nombre, se usa para vuelos nacionales y diplomáticos, mientras que el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní se destina para vuelos al extranjero.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán y un complejo petroquímico de Mahshahr que registró "daños parciales", según las autoridades locales.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

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