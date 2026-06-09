Bruselas presenta su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La Comisión Europea (CE) presentó este martes el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluye nuevas medidas de presión en el ámbito de la energía, el sector financiero y el comercio, además de prohibir la entrada en la Unión Europea de excombatientes rusos.

"Hoy presentamos el 21 paquete de sanciones. Nos centramos en los sectores con más impacto: la energía, el sector financiero y de criptomonedas, el comercio y por primera vez incluimos la pesca", dijo en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Además, el paquete propuesto prevé la congelación temporal del tope del precio del petróleo ruso y la designación de instituciones utilizadas por Moscú para generar ingresos y eludir las sanciones de la UE.

La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que las sanciones europeas contra Moscú "están funcionando" y aseguró que "están debilitando los pilares económicos" del esfuerzo que Rusia hace para continuar la guerra en Ucrania, pero hizo hincapié en que no fue diseñado para soportar la crisis causada por el cierre del estrecho de Ormuz y subrayó la necesidad de "mantener la intensidad" de esas medidas.

Congelación temporal del tope del petróleo ruso

Sobre la congelación temporal del tope del precio del petróleo, dijo que Bruselas propone suspender el ajuste hasta enero del próximo año.

Medidas específicas contra el sector energético y militar ruso

"Esto dará tiempo a los mercados petroleros para estabilizarse, manteniendo al mismo tiempo la presión sobre los ingresos de Rusia", señaló.

Al mismo tiempo, añadió Von der Leyen, la UE seguirá sancionando a la flota fantasma y se propondrá incluir 30 buques más en la lista, además de los 632 ya sancionados, además de que, por primera vez, se apuntará a los buques que prestan apoyo a la flota paralela y se atacará a las infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que se dedican al comercio o procesamiento de petróleo ruso.

Nuevas medidas contra el complejo militar-industrial ruso

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, precisó por su parte que el paquete se dirigirá contra bancos, fabricantes de armas, operadores de petróleo, refinerías y operadores de criptomonedas en terceros países.

"También estamos apuntando a las empresas que brindan apoyo al complejo militar-industrial ruso. Las nuevas listas abarcarán más de 30 designaciones en la fabricación de drones, así como nuevas medidas de control de exportaciones para 50 empresas, incluidas entidades con sede en China, Turquía, Kirguistán, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos e India", dijo Kallas.

Asimismo, indicó la jefa de la diplomacia europea, la UE restringirá la exportación de materiales y tecnologías adicionales, incluidos metales y aleaciones de alto rendimiento, "para perturbar aún más la capacidad de producción de Rusia".

Y se restringirá la importación de nuevos artículos, incluidas autopartes, varios minerales de metales preciosos y productos químicos, señaló Kallas.