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estrecho de Ormuz
estrecho de Ormuz

El Ejército iraní anuncia que cierra el estrecho de Ormuz "por completo"

Advierte que atacará a las embarcaciones que traten de pasar por el lugar

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    El Ejército iraní anuncia que cierra el estrecho de Ormuz por completo
    El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el paso del petróleo. (FUENTE EXTERNA)

     El Ejército de Irán anunció la madrugada de este jueves el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

    El anuncio llega después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.

    • "El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

    El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en "un objetivo". De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

    Afirma que Trump mintió

    El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo "secreto" dado a conocer el miércoles por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

    "Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto", aseguró Trump.

    El presidente estadounidense ya había advertido el miércoles que atacaría con "dureza" a Irán esta noche, un aviso reiterado posteriormente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a que el fin de semana anterior la Casa Blanca había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.

    La noche entre el martes y el miércoles ya fue escenario de ataques cruzados, con nuevos bombardeos de EE.UU. contra Irán y la respuesta de Teherán sobre bases estadounidenses en países de la región.

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