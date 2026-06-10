La Asamblea General de la ONU llama a la desescalada del conflicto en Medio Oriente

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, habló en una rueda de prensa en la sede de la organización en Nairobi. ( EFE/ LUCÍA BLANCO )

La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, pidió este miércoles una desescalada del conflicto en Medio Oriente y "pleno respeto" a los altos el fuego en el Líbano, en Irán y en Gaza, después de los nuevos ataques lanzados por la República Islámica y Estados Unidos.

En una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi, Baerbock hizo "un llamamiento en nombre de la Asamblea General de la ONU a todas las partes para que reduzcan la tensión, cesen los ataques y prosigan las negociaciones diplomáticas".

"Necesitamos el pleno respeto a los altos el fuego en el Líbano, en Irán y, quisiera recalcar, también en Gaza", añadió.

La ex ministra de Asuntos Exteriores alemana destacó que "lamentablemente, la situación en Gaza no acapara titulares como antes", pese a que persiste una "situación terrible" en la Franja.

Baerbock advirtió que "en un mundo globalizado e interconectado ya no existen crisis ni conflictos aislados", por lo que "nos conviene a todos resolver esta situación pacíficamente mediante negociaciones".

Pero admitió que "en estos tiempos no siempre se llega a un consenso (en la Asamblea General de la ONU), sino que se toman decisiones por mayoría".

Acciones y reacciones militares recientes en Oriente Medio

"Nos encontramos nuevamente ante una situación en la que, en lo que respecta al desarrollo sostenible, el hambre y la pobreza, los más pobres son los que pagan el precio más alto", lamentó, al alertar de que las subidas de los precios del combustible y los fertilizantes por la guerra se sentirán "sobre todo en el continente africano".

EE. UU. lanzó este martes tres rondas de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz, operación a la que Teherán respondió con ataques contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin.

El Ministerio de Exteriores iraní reafirmó este miércoles el "derecho a defenderse" de la República Islámica y advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir que EE. UU. utilice sus territorios para atacar a Irán.

Según la Guardia Revolucionaria iraní, entre los objetivos de la represalia figuró la Quinta Flota estadounidense estacionada en Baréin, mientras que Jordania aseguró haber interceptado varios misiles sin que se registraran víctimas ni daños materiales.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que todavía es posible alcanzar un acuerdo con Teherán en "dos o tres días" tras varias semanas de negociaciones, la República Islámica señaló este miércoles que revisará la continuación de esas conversaciones.