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Guerra en Medio Oriente
Guerra en Medio Oriente

Una delegación de Catar viaja a Teherán para impulsar el acuerdo entre Irán y EE. UU.

Estados Unidos, Pakistán e Irán han coincidido en que, en cualquier caso, la firma del acuerdo sería virtual, de manera electrónica

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    Una delegación de Catar viaja a Teherán para impulsar el acuerdo entre Irán y EE. UU.
    Conductores iraníes pasan en coche junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 14 de junio de 2026.
    (EFE)

    Una delegación de Catar viajó este domingo a Teherán para impulsar el acuerdo de paz entre Irán y EE. UU., cuya firma parece inminente, informaron medios iraníes.

    La agencia ISNA indicó que uno de los consejeros del ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó a Teherán para "impulsar las conversaciones entre Teherán y Washington".

    Por su parte, la agencia Tasnim confirmó la llegada de los cataríes a la capital iraní para tratar los "últimos acontecimientos del proceso diplomático".

    Catar es junto con Pakistán uno de los mediadores entre Irán y Estados Unidos para lograr una acuerdo de paz, que todo indica que se firmará pronto aunque se desconoce la fecha concreta.

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    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que hoy domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

    • No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó también ayer que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmaría hoy.

    "Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días", dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

    Estados Unidos, Pakistan e Irán han coincidido en que en cualquier caso la firma del acuerdo sería virtual, de manera electrónica.

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