Irán advierte de una respuesta "inminente" al ataque israelí contra suburbio de Beirut

Personal de seguridad libanés permanece cerca del lugar donde se encontraba un apartamento atacado por un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, este domingo. ( EFE )

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional, la máxima instancia de seguridad de Irán, advirtió de una respuesta "inminente" al ataque israelí llevado a cabo anteriormente contra un suburbio al sur de Beirut, bastión del Hezbolá proiraní.

"La respuesta de los combatientes del islam es inminente (...) El Líbano es nuestra vida y la violación de las líneas rojas de la República Islámica no será tolerada", afirmó en X Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo.

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut el domingo, causando al menos tres muertos. Afirmó que lo hizo en respuesta a disparos de Hezbolá, aliado de Irán, contra el norte de su territorio.

La Defensa civil del Líbano reportó el domingo tres muertos tras bombardeos israelíes en el sur de Beirut, horas después de que Israel anunciara ataques en los suburbios de la capital, considerados un bastión del movimiento proiraní Hezbolá.

Donald Trump dijo que un ataque israelí contra Beirut "no debería haber ocurrido", tras provocar una fuerte protesta de Irán que puso en duda la promesa del presidente estadounidense de que se firmará el domingo un acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos no ocultó su frustración con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu: "Es tan grave... no podía creerlo. Una hora antes de que se suponía que firmáramos el acuerdo".

Con una sarta de improperios, Trump le dijo a Axios que reprendió enérgicamente a Netanyahu.

"Acuerdo en duda"

"Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta", dijo el subcomandante de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, en declaraciones recogidas por los medios locales.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, ya advirtió antes de que los nuevos ataques israelíes contra el barrio Dahye de Beirut hacían "imposible hablar de seguir adelante", poniendo en duda el esperado acuerdo.

Tres muertos y 16 heridos

Tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado que "el ataque enemigo israelí contra Al Ghobeiry, en los suburbios sur de Beirut, dejó tres mártires, entre ellos dos mujeres, y 16 heridos, entre ellos cuatro mujeres".

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) indicó que el bombardeo provocó "importantes daños en edificios y comercios cercanos" al apartamento atacado.

El Ejército israelí informó este domingo de que había atacado objetivos del grupo chií Hizbulá en el Dahye, según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Tras el bombardeo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el ataque israelí "no debería haber ocurrido, sobre todo" en el día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

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