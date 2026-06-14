Irán dice que el acuerdo con EE. UU. "pone fin inmediatamente a la guerra"

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. ( FUENTE EXTERNA )

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que al acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

El 19 de junio se realizará una ceremonia de firma en Ginebra, Suiza.

Irán dijo haber salido vencedor en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos, tras el anuncio de un acuerdo con Washington.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró Gharibabadi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano, que este domingo cumple 80 años, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

Impacto y antecedentes del conflicto

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre ha provocado graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.