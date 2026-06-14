Netanyahu felicita a Trump por su 80 cumpleaños mientras EE.UU. negocia la paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra su 80 cumpleaños este domingo con demostraciones de fortaleza y disfrtute de buena salud. ( EFE )

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su 80 cumpleaños en mitad de las negociaciones de un acuerdo de paz entre Washington e Irán.

"Feliz cumpleaños, señor presidente; feliz cumpleaños, Donald", celebró Netanyahu en su cuenta de X.

Y añadió, refiriéndose al aniversario de la independencia del país norteamericano: "Este año, su cumpleaños llega en un momento muy propicio. Estados Unidos celebra 250 años de libertad: una gran nación construida sobre la libertad y la fe".

Sus deseos para Trump

"Le deseo que siga teniendo fuerza y vigor mientras guía a Estados Unidos hacia un futuro brillante de paz a través de la fortaleza, y mientras seguimos llevando la alianza entre Estados Unidos e Israel a cotas cada vez más altas", concluye el mensaje.

El mandatario estadounidense, que el pasado domingo ya intermedió en un conato de escalada bélica entre Irán e Israel, negocia en este momento un acuerdo de paz con Irán cuya firma se anunció como inminente, pero se desconoce si el cese de los ataques israelíes en el Líbano forma parte de dicho pacto.

Lukashenko también felicita a Trump

Desde Moscú, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, felicitó hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su 80 cumpleaños, según informó la Presidencia bielorrusa.

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple 80 años. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, felicitó a su colega estadounidense por el cumpleaños", indicó el despacho del mandatario bielorruso en su portal oficial.

Desde principios de año las relaciones entre Minsk y Washington han avanzado hacia la normalización, con la posibilidad de un acuerdo entre ambos partes.

En marzo pasado el enviado de Trump, John Cole, visitó Bielorrusia y se reunió con Lukashenko, a lo que siguió la liberación de 250 presos políticos bielorrusos.

Washington, por su parte, anunció el levantamiento de sanciones contra el Ministerio de Finanzas y dos bancos bielorrusos.

En los meses anteriores, Washington ya había levantado parcialmente las restricciones a Minsk -sanciones al potasio y a la aerolínea Belavia- a cambio de la salida en libertad de más presos políticos, muchos de ellos condenados por participar en las masivas protestas antigubernamentales de 2020.