"Haremos todo lo posible para que no haya un peaje" en el estrecho de Ormuz, asegura Macron

Imagen de archivo del estrecho de Ormuz, el cual está en el centro de disputa con Estados Unidos. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que hará "todo lo posible" para evitar el pago de un peaje en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Estados Unidos e Irán alcanzaron el domingo un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y, según la agencia iraní Fars, Teherán incluyó a última hora una cláusula relativa al pago de un peaje con el término "servicios marítimos".

"Nosotros defendemos el derecho internacional y haremos todo lo posible para que no haya un peaje", dijo Macron sin dar más detalles, pero subrayando que la "prioridad" es la reapertura de Ormuz.

El acuerdo, del que se divulgaron por el momento pocos detalles a nivel oficial, llegó horas antes de que Trump se reúna con sus pares del grupo de grandes economías industrializadas G7 en Evian, en el este de Francia.

Reacciones y contexto internacional del acuerdo en Ormuz

Al anunciar el acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, había celebrado en las redes sociales "la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz".

El G7 está impaciente por reabrir este paso marítimo para aliviar la presión sobre los precios del petróleo.

"Es en las próximas semanas cuando veremos un impacto en los precios", advirtió el presidente francés, para quien faltan todavía "unas semanas" para que "las cadenas logísticas se pongan de nuevo en marcha".