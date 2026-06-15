Llegan a 73,000 los muertos en Gaza por ataques israelíes desde octubre de 2023

Palestinos guardan luto durante un funeral en el Hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 7 de junio de 2026. ( EFE )

Los muertos en la Franja de Gaza por ataques israelíes desde el inicio de su ofensiva en el territorio palestino en octubre de 2023 se situaron en 73,003, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí publicados este lunes, que incluyen los últimos fallecidos registrados ayer domingo.

Desde entonces, el número de heridos, muchos de ellos con lesiones que comprometen el resto de su vida, como las personas amputadas, asciende a 173,252.

Además, según cifras de Sanidad gazatí, los muertos por fuego israelí desde el comienzo de la tregua rozan las mil personas, con 992 fallecidos y 3,144 heridos desde el 11 de octubre de 2025, cuando se firmó el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás.

En este período, en el que Israel ha violado la tregua prácticamente a diario con bombardeos, uso de drones explosivos e incursiones terrestres, Sanidad gazatí también contabiliza la recuperación de 784 cadáveres entre los escombros de infraestructuras impactadas por fuego israelí.

Las 73,000 víctimas mortales en Gaza se superaron después de que el número total de muertos que llegaron a los hospitales de la Franja en las últimas 24 horas fuera de 6, además de un cadáver recuperado, y 6 heridos.

Debate sobre el balance de víctimas

Estas cifras son recopiladas por una unidad del Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de la administración política de Hamás en la Franja, que centraliza el conteo realizado por las distintas morgues de los hospitales gazatíes que aún siguen funcionando; muchos de ellos con recursos limitados, ausencia de especialistas y con instalaciones atacadas por Israel en estos últimos años.

Desde el asedio israelí a Gaza, tras los brutales ataques terroristas en territorio israelí de milicias vinculadas a Hamás el 7 de octubre de 2023, el Gobierno de Israel ha insistido en cuestionar la fiabilidad de estas estadísticas.

Sin embargo, a finales de enero de este año, el Ejército israelí estimó en torno a 70,000 el número de palestinos que había matado en Gaza desde el 7 de octubre, una cifra que coincidía a grandes rasgos con la que aportaba por entonces Sanidad gazatí.

Asimismo, eran las mismas cifras que venían tomando como referencia Naciones Unidas y otros organismos internacionales, que aseguraban que, pese a las limitaciones logísticas, esos recuentos tenían validez.

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