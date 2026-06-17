Israel ha matado a más de mil gazatíes desde que acordó una tregua con Hamás en octubre

El ejército de Israel ha matado a 1,005 palestinos en Gaza desde el pasado 11 de octubre, fecha en la que firmó una tregua con el grupo islamista Hamás para la Franja. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército israelí ha matado a 1,005 palestinos en Gaza desde el pasado 11 de octubre, fecha en la que firmó una tregua con el grupo islamista Hamás para la Franja, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí.

Durante este mismo período, en el que Israel ha incumplido su compromiso con el alto el fuego atacando Gaza prácticamente a diario, también se han reportado 3,157 heridos, muchos de ellos con impactos que comprometen el resto de su vida, como las personas amputadas.

Además, desde entonces se han recuperado los cadáveres atrapados entre los escombros -en edificios previamente afectados por fuego israelí- de otros 784 palestinos.

La cifra de los mil fallecidos se superó tras recibir los hospitales gazatíes 2 nuevos muertos y otros 5 heridos en las últimas 24 horas; el dato no incorpora las muertes que pueda provocar Israel durante la jornada de este miércoles.

"Hay víctimas que permanecen atrapadas bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y Defensa Civil no han podido llegar hasta ellas", desglosa hoy en un comunicado Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás en la Franja.

Y añade: "Seis mártires que fallecieron a causa de sus heridas se han añadido al total acumulado tras verificarse sus datos".

Más de 73,000 muertos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023

A 73,016 asciende el dato actualizado de palestinos con los que ha acabado Israel en Gaza desde que iniciara su asedio sobre la Franja, a raíz de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, y a 173,265 los heridos.

Estas cifras son recopiladas por una unidad del Ministerio de Sanidad de Gaza, que centraliza el conteo realizado por las distintas morgues de los hospitales gazatíes que aún siguen funcionando; muchos de ellos con recursos limitados, ausencia de especialistas y con instalaciones atacadas por Israel en estos últimos años.

Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno de Israel ha insistido en cuestionar la fiabilidad de estas estadísticas.

Sin embargo, a finales del pasado mes de enero, el Ejército israelí estimó en torno a 70,000 el número de palestinos que había matado en Gaza desde el 7 de octubre, una cifra que coincidía a grandes rasgos con la que aportaba por entonces Sanidad gazatí.

Asimismo, eran los mismos guarismos que tomaban como referencia Naciones Unidas y otros organismos internacionales, que aseguraban que, pese a las limitaciones logísticas, esos recuentos tenían validez.