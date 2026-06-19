Aumentan a 47 los muertos por los ataques israelíes en el Líbano pese a la tregua

Se observa humo tras un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en la Alta Galilea, al norte de Israel. ( EFE/EPA/ATEF SAFADI )

La cifra de muertos por los ataques israelíes lanzados desde la medianoche de este viernes contra diferentes puntos del Líbano, especialmente el sur, aumentó a 47, mientras que la de los heridos alcanzó los 97, informó el Ministerio de Salud Pública libanés, pese a la tregua en vigor entre Estados Unidos e Irán, que extiende el cese de hostilidades al país mediterráneo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, desglosó la cifra de lo que tildó "intensos ataques aéreos israelíes" desde la medianoche hasta esta tarde contra el sur y el valle de la Bekaa, en el este del país.

Las poblaciones más castigadas han sido las meridionales Harouf y Haboush, con 9 y 7 muertos, respectivamente, mientras que al menos dos niños han perdido la vida en Doueir y Arab Salim, también en el sur, de acuerdo con el comunicado.

Asimismo, indicó que Israel lanzó dos ataques contra el este del Líbano, incluida la localidad de Tal Abyad, en la región de Baalbek, que provocó la muerte de tres personas.

El ministerio, como es habitual, no identificó a las víctimas de los ataques israelíes.

Acuerdo de alto el fuego

Estas cifras se publican justo en el momento en el que se conoce que Israel y el grupo chií libanés Hizbulá han acordado un nuevo alto el fuego que entra en vigor esta misma tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel, que citan a "un alto funcionario israelí", pese a que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán firmado digitalmente el miércoles contempla en su primer punto el cese de hostilidades en el Líbano.

Hasta el momento, Hizbulá no ha reaccionado ante esta información.

Hizbulá atacó a las tropas israelíes esta madrugada con el argumento de actuar "en defensa propia" después de que avistaran que estaban intentando avanzar por el sur del Líbano en el marco de su invasión de este país.

Hoy mismo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que, "de forma inequívoca", el Ejército continuará ocupando parte del sur del Líbano y enfrentándose a Hizbulá, horas después de que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, dijera que Israel tiene que "respetar" el proceso de paz iniciado con Irán.

Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró que los ataques israelíes de esta jornada "atentan" contra los esfuerzos para "consolidar el alto el fuego" y los tildó de "escalada peligrosa".

De acuerdo con las últimas cifras publicadas ayer por el Ministerio de Salud Pública libanés, un total de 3,912 personas han muerto y 11,873 han resultado heridas desde el comienzo de la ofensiva israelí, el pasado 2 de marzo.