Irán dice que los buques que quieran cruzar Ormuz deben seguir informando a Teherán

La PGSA, organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello. ( EFE/ AGENCIA IRANÍ ISNA )

La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó este viernes que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello.

"Tras la firma del Memorándum de Entendimiento de Islamabad y la emisión de instrucciones por parte de las autoridades competentes, se informa a los solicitantes de tránsito por el estrecho de Ormuz de que, dentro del plazo establecido, se permitirá el paso a los buques que presenten sus solicitudes de tránsito de conformidad con los requisitos necesarios", indicó el organismo en un comunicado difundido en X.

El memorando firmado el miércoles por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, establece que Irán permitirá el "paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días".

Estados Unidos, por su parte, ha levantado ya el cerco a los puertos y buques iraníes, algo recogido también en el pacto firmado esta semana.

Tránsito de buques comerciales

Tras la firma del memorando el tráfico en el Ormuz experimentó el jueves su mayor repunte diario en dos meses al cruzar 25 buques comerciales, informó hoy la empresa de inteligencia marítima AXSMarine.

Este repunte se produjo tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán a principios de esta semana, pero antes de que se cancelaran las conversaciones previstas para hoy en Suiza, lo que añade más incertidumbre al calendario de reapertura, indicó el portal.

Por otro lado, el medio especializado Kpler también verificó el cruce de 25 buques, lo que "representa un notable aumento en la actividad marítima diaria".