Catar anuncia el inicio de la negociación de Irán y EE. UU. en presencia de mediadores

Banderas de Estados Unidos, Qatar, Irán, Pakistán, Nidwalden y Suiza, de izquierda a derecha, se ven en el complejo turístico Buergenstock en Obbuergen, cerca de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026. Delegaciones de Estados Unidos e Irán se reúnen en el complejo para discutir detalles y cuestiones técnicas tras la firma de un acuerdo marco de paz en Francia. (Francia, Suiza, Estados Unidos, Lucerna, Catar) ( EFE )

Catar anunció el inicio este domingo de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con presencia de los mediadores cataríes y de Pakistán, en Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes en conflicto con el que poner fin a la guerra.

El canal de televisión suizo RTS también ha dado por iniciadas las negociaciones EE.UU-Irán, sin dar detalles.

Según informó el Ministerio de Exteriores catarí en un comunicado, "el Estado de Catar, en su calidad de mediador, anuncia el inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y la primera reunión del Comité de Alto Nivel con la participación de representantes de los EE.UU, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán".

La nota, difundida en la cuenta del citado departamento en X, destacó "la esperanza (de Catar) de que estas reuniones conduzcan a un acuerdo integral y duradero que aborde todos los aspectos contemplados en el memorando de entendimiento".

El portavoz de Exteriores del país del golfo Pérsico, Majed al Ansari, aclaró que "se han conformado grupos técnicos y tecnológicos especializados para negociar los términos del acuerdo final, que abarcará todos los aspectos del memorando de entendimiento", según la nota.

"Asimismo, se han establecido grupos de seguimiento para supervisar la implementación del memorando y monitorear el progreso hacia la conclusión del acuerdo final", añadió Al Ansari, tras destacar que "esto refleja el compromiso de todas las partes de proceder en el proceso de negociación de buena fe, con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral y sostenible".

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán lideradas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, se encuentran ya en el complejo de montaña de Bürgenstock (Suiza), encabezando las delegaciones de sus respectivos países, para abordar la aplicación del memorando.

Delegaciones mediadoras en Suiza

Las delegaciones de los países mediadores, Catar y Pakistán, lideradas por el primer ministro y ministro de Exteriores Catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, y el primer ministro y jefe del Estado Mayor pakistaní, Shebaz Shari, y el mariscal de campo Asim Munir, respectivamente, también están en ese complejo turístico situado a orillas del lago de Lucerna, cerrado al tráfico y rodeado de medidas de seguridad.

El portavoz catarí aseguró que su país, "como uno de los mediadores, seguirá trabajando con la República Islámica de Pakistán y todas las partes implicadas para crear un entorno positivo que permita que las negociaciones alcancen sus objetivos, basándose en su firme convicción de que el diálogo y la diplomacia representan la mejor manera de abordar los conflictos y resolver las disputas".

Apoyo internacional a las negociaciones

En este contexto, hizo hincapié en el apoyo brindado por otros países que asesoran a la mediación, en alusión sobre todo al llamado Cuarteto, que forman Arabia Saudí, Turquía y Egipto junto a Pakistán, cuyos ministros de Exteriores se reúnen este mismo domingo en el Cairo de cara a la ronda de negociaciones en Bürgenstock.