Irán y EE.UU. acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Banderas de Estados Unidos, Qatar, Irán, Pakistán, Nidwalden y Suiza, de izquierda a derecha, se ven en el complejo turístico Buergenstock en Obbuergen, cerca de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, recoge el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.

"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subraya el texto publicado tras la ronda de conversaciones mantenida el domingo en Suiza.

Las conversaciones se centraron hoy en "aclarar algunos de los mensajes confusos de Irán sobre el estrecho (que ayer declaró de nuevo su cierre) y establecer mecanismos de prevención de conflictos para garantizar que el estrecho permanezca totalmente abierto", añadió.

Según esta fuente diplomática, también están abordando la aplicación del alto el fuego en el sur del Líbano, que llevó a la delegación iraní a retrasar el viernes el inicio de las negociaciones.

El remoto complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizo, acoge desde este domingo las negociaciones para alcanzar una paz duradera tras la adopción de un memorando de entendimiento por parte de Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

La delegación iraní, encabezada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf, dejó hoy el edificio después de que el mandatario estadounidense publicara en la red Truth Social un mensaje en el que amenazaba a Irán con nuevos ataques si no impedía que sus aliados de Hizbulá "causaran problemas" en Líbano.

El ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí, también presente en Suiza, evitó hacerse fotos en las que sus miembros estrecharan la mano de sus contrapartes estadounidenses.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación estadounidense, aseguró junto a los primeros ministros de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, que se habían producido "grandes avances" en las horas previas al encuentro.

Las delegaciones comenzaron hoy las conversaciones después de que Irán anunciara de nuevo este sábado el cierre del estrecho de Ormuz tras otra jornada de violencia en el sur del Líbano; sin embargo, Washington dijo que los mercantes siguieron navegando por el paso marítimo.

Las negociaciones técnicas comenzaron con desconfianza y, según declaró el diplomático estadounidense cuando ya había entrado la madrugada del lunes en Suiza, estas continuarán "por la noche".

La fuente estadounidense detalló que hoy también se abordaron "debates exhaustivos sobre todos los elementos del acuerdo nuclear" y consideró "la labor realizada hoy (domingo) como punto de partida para las futuras conversaciones técnicas".