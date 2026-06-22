El patriarca latino de Jerusalén se reúne con cristianos en Gaza: "Sois una prioridad"

Los servicios de emergencia se personan en el lugar en el que un ataque del Ejército israelí en ciudad de Gaza mató a una adolescente e hirió a al menos cinco personas. ( EFE/ MAGDA GIBELLI )

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, dijo este lunes a la reducida comunidad de cristianos palestinos que permanecen en Gaza, tras casi tres años de asedio israelí, que son una "prioridad" para la Iglesia.

"Nuestras oraciones y nuestros deseos están siempre con los cristianos de Gaza. Sois una prioridad para todas las iglesias de Jerusalén. Nuestra presencia aquí es importante para vosotros pero también para el mundo. No tengáis miedo. La situación es difícil, pero Gaza se recuperará", dijo Pizzaballa desde la Iglesia de la Sagrada Familia, en ciudad de Gaza y único templo cristiano de la Franja.

En esta parroquia, que en julio de 2025 fue alcanzada por fuego de tanque israelí matando a cuatro palestinos, el patriarca latino realizó una oración junto al patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, Teófilo III, y el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco de esa iglesia.

Pizzaballa, de la orden franciscana, es la máxima autoridad católica en Tierra Santa. Su título le convierte desde 2020 en el representante del papa León XIV en la zona y quien supervisa las iglesias de rito latino en Israel, Palestina, Jordania y Chipre.

No hay reconstrucción

En declaraciones a EFE, Pizzaballa señaló que durante esta visita -su quinta a Gaza- ha visto "más vida" y "más comida", pero "no hay reconstrucción". "La gente vive entre escombros, en condiciones muy precarias", lamentó.

"A los habitantes de Gaza, al pueblo de Gaza, les digo que se mantengan fuertes. Son fuertes; que sigan siéndolo, las cosas cambiarán", auguró el cardenal, que también aseguró que seguirá visitando Gaza: "Seguiré viniendo, apoyando, ayudando; nunca abandonaremos Gaza, nunca".

"La visita expresa la responsabilidad pastoral de las Iglesias de Jerusalén hacia las iglesias locales y hacia toda la población de Gaza, donde las familias siguen sufriendo gravemente, con temor, pérdidas e incertidumbre", indicó el Patriarcado Latino en un comunicado hoy.

La comunidad cristiana en Gaza contaba con unos 1,000 fieles antes del 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados terroristas de Hamás a los que Israel lleva aproximadamente 2 años y 8 meses respondiendo con un asedio en la Franja que ha provocado la muerte de más de 73,000 palestinos.

Actualmente, el número de cristianos es de aproximadamente 500 en Gaza, tras una huida del enclave palestino que líderes cristianos de Jerusalén y Cisjordania consideran puede suponer el primer paso para que dejen de tener presencia en la Franja.

Pizzaballa, que recibió un ramo de flores por parte de una niña gazatí cristiana y al que se le pudo ver caminando por las arrasadas calles de la urbe junto otro niño, se reunió con las comunidades religiosas locales, familias y personas afectadas por los bombardeos de Israel.

Los representantes de las iglesias de Jerusalén también mantuvieron un encuentro con las monjas misioneras de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa, así como con sanitarios del Hospital católico de campaña St. Joseph.

Además del ataque de Israel contra la Iglesia de la Sagrada Familia el 17 de julio de 2025, donde también resultó herido el padre Romanelli, las fuerzas israelíes ya habían dañado este templo en diciembre de 2023, pese a que allí se refugiaban familias de desplazados.