La UE reitera respaldo a Líbano tras llamamiento de ministro Ben Gvir a "quemar" el país

Vehículos militares israelíes maniobran en el lado libanés de la frontera entre Israel y el Líbano, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel. ( EFE/EPA/ATEF SAFADI )

La Comisión Europea reiteró este lunes su respaldo a Líbano después de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, llamara a "quemar" el país vecino tras la muerte de cuatro soldados israelíes a manos de Hizbulá.

"La UE está con el Líbano y con el pueblo libanés. Líbano está pagando un precio muy alto por una guerra que no eligió. El pueblo libanés ha sufrido demasiado durante demasiado tiempo", afirmó el portavoz de la Comisión Markus Lammert durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo.

La intervención del portavoz se produce en un contexto de tensión creciente entre Israel y los socios europeos por el frente libanés.

Ben Gvir había declarado que "todo Líbano debe arder" en una publicación en redes sociales tras la muerte de cuatro soldados israelíes en el sur del Líbano el viernes, unas palabras que generaron una ola de condenas internacionales, incluida la del Reino Unido.

Cable diplomático

La declaración de Lammert llega en plena crisis diplomática entre Israel y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunciara la semana pasada que cortaba todo contacto con ella.

La ruptura se produjo después de que la diplomática europea comparara, según informaciones recogidas por medios europeos, el trato de Israel a los palestinos con el "apartheid" sudafricano durante una visita a México.

El Ejecutivo comunitario precisó hoy que la comisaria europea del Mediterráneo, Dubravka Šuica, viajará hoy y mañana a Israel y a los territorios palestinos para reunirse con autoridades israelíes y de la Autoridad Palestina, con el objetivo de reiterar el respaldo de la UE a la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

En Jerusalén, Šuica se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog, y el ministro de Exteriores, Gideon Saar, con quienes abordará las relaciones bilaterales, la situación en Gaza y los planes de recuperación temprana, según un comunicado del Ejecutivo comunitario.

En Ramala, la comisaria se reunirá con el vicepresidente palestino, Hussein Al Sheikh, y el primer ministro, Mohammad Mustafa, para tratar el apoyo financiero de la UE, las reformas de la Autoridad Palestina, la recuperación temprana de Gaza y la situación en Cisjordania ocupada.

Lammert aseguró además que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el brazo diplomático de la UE y que encabeza Kallas, se encuentra "muy al tanto" de los contactos de la comisaria con el Gobierno hebreo.