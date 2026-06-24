Rubio aborda con presidente emiratí el tránsito en Ormuz en inicio de su gira por el Golfo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversa con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante del emirato de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. ( EFE/EPA/THE UAE PRESIDENTIAL COURT )

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió este miércoles en Abu Dabi con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien abordó los esfuerzos para el tránsito libre por el estrecho de Ormuz en el marco de su gira por el golfo Pérsico.

Rubio se reunió tanto con el presidente como con otros altos dirigentes emiratíes, y todos "abordaron el memorando de entendimiento" firmado por Estados Unidos e Irán, así como "los esfuerzos para garantizar el tránsito libre y seguro por el estrecho de Ormuz", según indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, insistieron en "la importancia de la paz y la estabilidad en la región", poniendo hincapié en "las sólidas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y EAU, y la continua colaboración en materia de defensa y comercio".

Rubio agradeció a Abu Dabi -su aliado principal en la región- "su liderazgo y apoyo incondicional, elogió su valentía y resiliencia ante los ataques de Irán y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de los Emiratos", indicó la nota.

Gira por los países del Golfo

El secretario de Estado estadounidense inició ayer una visita a los países del Golfo que termina mañana jueves, con primera parada en Emiratos, y después viajará a Kuwait y Baréin.

Según detalló su oficina, la visita pretende tratar "diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, el estrecho de Ormuz, así como la importancia de la paz y la estabilidad en la región".

La gira de Rubio se produce después de que Teherán y Washington firmaran la semana pasada un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra y restablecer la normalidad en Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de crudo y gas.

El documento prevé un periodo de negociación de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo que incluya disposiciones sobre el futuro del programa nuclear iraní.

Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Baréin y Catar albergan bases militares estadounidenses, fundamentales para la presencia de Washington en Oriente Medio, y se han visto afectados por los ataques de Teherán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.