Rubio promete no socavar la seguridad de sus aliados del Golfo en negociaciones con Irán

Una fotografía distribuida por la Corte Presidencial de los Emiratos Árabes Unidos muestra a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, estrechando la mano del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 24 de junio de 2026. ( EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió este miércoles que Washington "no socavará la seguridad" de sus aliados del golfo Pérsico, donde se encuentra de gira desde ayer, en medio de las negociaciones con Irán tras el acuerdo para poner fin a la guerra.

"No vamos a hacer nada que socave la seguridad de nuestros aliados, nuestros aliados de larga data en la región. Creo que nuestros socios creen en ello cuando lo decimos", señaló Rubio en declaraciones a la prensa desde Kuwait recogidas por su Departamento.

El secretario de Estado estadounidense inició el martes una visita a los países del Golfo que termina mañana, jueves, e incluye a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Baréin, en busca de tranquilizar a estos países sobre el desarrollo de las conversaciones con Irán.

"Vamos a estar completamente alineados con nuestros socios en el Golfo. Por eso, nos reuniremos con todos ellos mañana", dijo Rubio en referencia a su encuentro previsto este jueves con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Baréin.

Aseguró que esta es la razón de "estos viajes en este momento", al ser preguntado si Irán ofrecería alguna garantía sobre un límite a las capacidades de misiles o drones que tendrá.

"No percibí ninguna duda sobre nuestras garantías de seguridad porque son reales", añadió Rubio, y agradeció a los socios de EE.UU. en el folfo el "increíble apoyo que han brindado durante todo este proceso" y prometió "involucrarlos en conversaciones".

Contra el peaje en el estrecho de Ormuz

Preguntado sobre si Washington tiene alguna preocupación respecto a las conversaciones entre Omán e Irán para el cobro de posibles peajes en el estrecho de Ormuz, afirmó que "todo el mundo estará en contra de cualquier mecanismo que cobre dinero por utilizar una vía marítima internacional".

El presidente estadounidense, Donald Trump, "ya lo ha dicho: eso no va a suceder. Cuando hablamos de abrir los estrechos, nos referimos a abrirlos libremente como vías navegables internacionales".

En cuanto a Irán, Rubio confió en "que cumplan los compromisos que asumieron en Suiza" y recalcó que el presidente Trump "ha dejado muy claro que deben cumplirlos".

"Si lo hacen, seguiremos avanzando. Si no lo hacen, el presidente tendrá diversas opciones a su disposición para responder. Esperemos que cumplan esos compromisos", zanjó el secretario de Estado.

La gira de Rubio se produce después de que Teherán y Washington firmaran la semana pasada un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra y restablecer la normalidad en Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de crudo y gas.

Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Baréin y Catar albergan bases militares estadounidenses, fundamentales para la presencia de Washington en Oriente Medio, y se han visto afectados por los ataques de Teherán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.