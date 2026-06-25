La OMI pausa su plan de evacuación en el estrecho de Ormuz tras el ataque a un carguero

La pausa de la evacuación en el estrecho de Ormuz abre una interrogante sobre la continuidad del acuerdo de paz. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este jueves una pausa temporal en su plan de evacuación de barcos del estrecho de Ormuz, que se había puesto en marcha hace dos días, después de que hoy fuese atacado un carguero mientras cruzaba el paso frente a las costas de Omán.

El secretario general del organismo marítimo de las Naciones Unidas, el panameño Arsenio Domínguez, explicó en un comunicado que había tomado la decisión de pausar la implantación de este plan "con el fin de volver a confirmar que siguen existiendo las garantías de seguridad necesarias" para los buques que figuran en la lista de evacuación y el resto que todavía se encuentra en la región.

El anuncio se produce después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) informase este jueves de que un buque de mercancías había sido alcanzado "por un proyectil desconocido en el costado de estribor" y sin causar víctimas a 7,5 millas náuticas de la costa de Omán, al sur del estrecho de Ormuz.

Medios atribuyen ataque a Irán

De acuerdo con el periódico estadounidense The Wall Street Journal, el ataque contra este carguero con bandera de Singapur habría sido perpetrado por Irán.

Al respecto de este incidente, el primero de gravedad registrado desde la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, Domínguez aseguró que el buque no había realizado el tránsito por Ormuz en cumplimiento del marco de evacuación de la OMI.

"Siempre he insistido en que la seguridad de la gente de mar sigue siendo lo más importante. Por lo tanto, con el fin de garantizar un enfoque coordinado y la seguridad de la navegación, el plan de evacuación quedará pausado hasta que se obtenga más información al respecto", dijo.

Domínguez recordó que este jueves se celebra el día de la gente de mar, por lo que insistió en la importancia de que la evacuación segura de los 11.000 marineros que siguen varados en el golfo Pérsico pueda continuar "sin que corran el riesgo de convertirse en víctimas colaterales de este conflicto geopolítico".

La OMI anunció el pasado martes la puesta en marcha de su plan de evacuación de Ormuz, en colaboración con Irán, Omán, Estados Unidos y otros países ribereños, según dijo, tras haber obtenido las garantías de seguridad necesarias para la navegación en la zona.

Esta hoja de ruta contemplaba, entre otras, la comunicación individual con los buques para coordinar de manera gradual su salida de Ormuz a través de dos rutas alternativas como corredores marítimos seguros, a fin de evitar posibles peligros a la hora de salir del estrecho, como zonas minadas.