Un "proyectil desconocido" impacta en un carguero en Ormuz, según una agencia británica

Un carguero fue alcanzado por un "proyectil desconocido" y sin dejar víctimas al sur del estrecho de Ormuz, junto a las costas de Omán. ( EFE/ARCHIVO )

Un carguero fue alcanzado este jueves por un "proyectil desconocido" y sin dejar víctimas al sur del estrecho de Ormuz, junto a las costas de Omán, de acuerdo con los datos de seguimiento de la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (Ukmto).

El organismo dijo en X que hoy recibió un informe de un buque de mercancías que había sido atacado "por un proyectil desconocido en el costado de estribor", provocando daños en el puente de mando, aunque sin causar víctimas ni "impacto medioambiental", según su capitán.

El incidente habría sucedido a 7.5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán. Esta zona se encuentra al sur del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio de hidrocarburos, por donde pasa el 20 % del flujo marítimo a nivel global.

La Agencia británica está investigando este ataque y advirtió a los buques que circulen con precaución y notifiquen cualquier actividad sospechosa.

Primer ataque registrado

De acuerdo con las publicaciones de la Ukmto, sería el primer ataque que se registra en la zona en 8 días y también el primero desde que Estados Unidos e Irán firmasen su memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz.

Además, sucede apenas unos días después de que la Organización Marítima Internacional (OMI) dijese que había recibido las garantías de seguridad necesarias para poner en marcha su plan de evacuación para 11.000 marineros que todavía siguen varados en la zona.

Este plan, en colaboración con Irán, Omán, EE. UU. y otros Estados ribereños del golfo Pérsico, contempla contactar individualmente a los buques para ofrecerles dos rutas alternativas a modo de corredores seguros de navegación, a fin de evitar posibles peligros a la hora de salir del estrecho, como zonas minadas.

Este mismo jueves, la OMI canceló a última hora -y hasta nuevo aviso- una rueda de prensa prevista con su secretario general, Arsenio Domínguez, para hablar de las últimas actualizaciones en Ormuz alegando "asuntos urgentes", si bien se desconoce si tiene relación con el incidente registrado por la Ukmto.