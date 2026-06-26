Irán tacha de "intervencionista" y "provocador" el comunicado de países del golfo y EE. UU.

Una mujer iraní pasa junto a un mural antiestadounidense situado al lado de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Irán calificó este viernes como "intervencionista, irresponsable y provocador" el comunicado conjunto de países del golfo Pérsico y Estados Unidos y una vez más llamó a las naciones vecinas a no permitir a los ejércitos estadounidenses e israelíes a usar su territorio para atacar a la República Islámica.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán considera que las posiciones recogidas en la declaración conjunta del secretario de Estado de EE.UU. y los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son intervencionistas, irresponsables y provocadoras, y advierte contra la continuación de comportamientos beligerantes e intervencionistas en la región", indicó la cartera iraní en un comunicado.

Teherán "aconsejó" a los países de la región a que "se abstengan de hacer eco de Estados Unidos al calificar el programa nuclear pacífico de Irán como una amenaza" y les pidió que "reconsideren sus posiciones" acerca del uso de sus territorios e instalaciones en operaciones contra el país persa.

Sobre el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también reiteró que el estrecho de Ormuz se encuentra dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán y aseguró que su gestión se llevará a cabo según el articulo cinco del memorando de entendimiento firmado con Estados Unido para poner fin a la guerra.

Ese artículo establece que Irán reabriría el paso a los buques por el estratégico paso sin cobrar un peaje o tasas durante 60 días y que "la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz" serán acordados entre la República Islámica y Omán.

Teherán responde así al comunicado conjunto emitido el jueves en una reunión en Manama por el CCG y Estados Unidos, representado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

La nota subrayó la necesidad de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, incidiendo en que la paz requiere hacer frente a las "amenazas iraníes, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región".

En el encuentro, los ministros de Exteriores del CCG -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán- y su secretario general, Jasem al Badaiwi, "subrayaron la necesidad de mantener el impulso y la unidad de las negociaciones para lograr el cese definitivo de las hostilidades y el objetivo común de impedir que Irán desarrolle o adquiera armas nucleares de cualquier tipo", indicó el comunicado conjunto.