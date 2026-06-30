Netanyahu desde el Líbano: "Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, nos quedaremos"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la ceremonia de graduación del curso de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel en una base militar cerca de Mitzpe Ramon, en el sur de Israel. ( EFE/EPA/ABIR SULTAN )

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este martes a las tropas israelíes que ocupan el sur del Líbano y afirmó que mientras el grupo chií libanés Hizbulá siga allí armado, se quedarán.

Su oficina informó en un comunicado de la visita, que se produce días después de que Israel y el Líbano firmasen un acuerdo marco en Washington para poner fin al conflicto que recoge una retirada gradual -sin plazos- de las tropas israelíes del sur del Líbano sujeta al desarme de Hizbulá, que sin embargo ha censurado el pacto.

Tropas de Israel

Acompañado del ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu arengó a las tropas apostadas en la que Israel llama "zona de seguridad" del sur del país vecino: una franja de varios kilómetros junto a la frontera israelí que ha ocupado su Ejército y de la que han desplazado forzosamente a sus habitantes.

"Lo principal que hemos hecho es crear zonas de amortiguación, zonas de seguridad, no de nuestro lado de la frontera, sino del otro", explicó a los soldados, y añadió que en esa zona Israel está destruyendo "túneles terroristas" y "aldeas terroristas".

El primer ministro insistió en su mensaje de que Israel no se irá por el momento del país vecino: "Mientras Hizbulá permanezca aquí armado, amenazándonos, nos quedaremos".

Y añadió que la principal instrucción a sus soldados es "ante todo, defenderse". "Si ustedes mismos reconocen una amenaza a su seguridad, a sus vidas, a sus soldados, actúen. No esperen. Actuar es una directiva inquebrantable", aseguró.