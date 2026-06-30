La guerra en Oriente Medio agrava los retos económicos en la región, dice FMI

Casas destruidas en la aldea libanesa de Meiss al-Jabal por ataques israelíes. ( EFE/EPA/ATEF SAFADI )

La guerra en Oriente Medio ha provocado un "fuerte" choque económico en la llamada región Mena (que abarca Oriente Medio y norte de África) que afectó los mercados energéticos, la seguridad alimentaria, los costos de producción y el acceso al financiamiento externo, advirtió ayer en Rabat el director del departamento de Oriente Medio y Asia Central del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jihad Azour.

El directivo subrayó que a la guerra en Oriente Medio se añade una combinación de presiones intensas que está atravesando la región Mena con la transición energética, el cambio climático y la inteligencia artificial

"En los últimos meses la guerra en Oriente Medio ha desencadenado una de las secuencias de perturbaciones más complejas y de mayor alcance de la historia reciente", alertó Azour durante la conferencia anual de investigación sobre la región Mena, que el FMI coorganiza con la Universidad Politécnica Mohamed VI.

Añadió que el aumento de la incertidumbre y la "mayor aversión al riesgo" han endurecido las condiciones de financiamiento externo, reduciendo el margen de maniobra de los gobierno de la región "justo cuando más lo necesitan".

Reunión en Catar

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaron ayer a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán, aseguró la portavoz de la administración, Karoline Leavitt.

Irán anunció que una delegación de expertos viajará a Doha esta semana para negociaciones sobre la implementación del memorando de entendimiento firmado con EE. UU.

El país persa indicó que todavía no están en la etapa de negociación de un acuerdo definitivo y que en los próximos días su país no sostendrá "ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel".

Suspensión de actividad marítima

El Ministerio de Transportes catarí recomendó ayer que se suspenda "cualquier tipo de actividad marítima hasta nuevo aviso" para usuarios y propietarios de embarcaciones "de cualquier tipo", en un contexto de aumento de la tensión regional.

El petróleo sube

El petróleo intermedio de Texas (WTI en inglés) subió ayer un 2.2 %, hasta 70.75 dólares el barril, mientras que el precio del barril del brent para entrega en agosto subió un 1.61 %, hasta situarse en los 73.15 dólares en el mercado de futuros de Londres después de que los renovados ataques entre EE. UU. e Irán devolvieran las dudas a los inversores sobre la robustez del acuerdo de paz.

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